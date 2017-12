Miquel Iceta: "Cs y PP pueden ayudar al cambio, pero no son el cambio"

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha asegurado hoy que el PP y su "media naranja" Ciudadanos "pueden ayudar al cambio" que él quiere liderar tras el el 21D, pero ha dejado claro que esos dos partidos "no son el cambio que la mayoría de catalanes quiere".

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, han participado en el acto central de campaña de las juventudes de los socialistas catalanes, junto a su primer secretario de la Juventud Socialista de Cataluña (JSC), Pol Gibert, y el secretario general de las Juventudes Socialistas de España (JSE), Omar Anguita.

En la línea de su mensaje de que no hará presidente ni a un candidato independentista ni a uno de derechas, Iceta ha criticado a PP y su "media naranja", Ciudadanos, que "defienden el cambio sin decir qué cambio quieren".

"Les decimos: ellos igual pueden ayudar al cambio, pero no son el cambio que la mayoría de catalanes quiere. Los catalanes no quieren cambiar un monólogo por otro, un gobierno que recortaba por otro que seguiría recortando, un gobierno que no se preocupaba por políticas sociales por otro que siga sin preocuparse", ha afirmado.

Del mismo modo, ha advertido de que si se da la "posibilidad increíble, pero no descartable" de que los independentistas vuelvan a ganar las elecciones, eso supondrá "seguir por el camino que llevaría a la ruina definitiva de este país".

Frente a esas dos opciones, ha erigido la "tercera opción" de que el PSC "no solo esté en disposición de ser decisivos, sino de ganar las elecciones", lo que permitiría "curar heridas y hacer política".

"Cuando un número tan grande de catalanes han visto en la independencia una solución, lo único que no podemos hacer es cerrar los ojos y negar el problema. Hay que profundizar en las causas para convencerles de que hay un camino mejor", ha señalado Iceta.

Un "pulso independentista" que, a su juicio, "tiene mucho que ver con la crisis económica" y tiene "un cierto componente insolidario", lo que es un "gravísimo error", ya que "en el mundo en que vivimos, las pequeñas unidades aisladas van a pasarlo mucho peor que las que estén dispuestas a compartir proyectos y destinos".

Y ha reivindicado a la Unión Europea como el "antídoto" al "nacionalismo pequeño y chato que nos acecha", el de un independentismo que precisamente "se han llevado un chasco porque han ido a Europa y no han encontrado la respuesta que esperaban".

Pol Gibert, por su parte, ha criticado la "guerra de banderas": "Una estelada enorme para tapar paro, corrupción y recortes, y una enorme en Madrid para tapar lo mismo, la misma derecha aquí y allí. Menos discursos de banderitas y más defender a la gente de este país, a la gente trabajadora".

Omar Anguita ha confiado en el que el 21D Iceta logre ser presidente, "el primer paso" para que Sánchez llegue a la Moncloa, y ha elogiado al candidato del PSC que "frente al frentismo y la división, es la persona que va a conseguir la unidad, que no la uniformidad, y va a gobernar para todos, independientemente de a quiénes hayan votado".