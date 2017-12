En un atentado escóndete, pero no te hagas el muerto

Conocer la ubicación de las salidas de emergencia, evitar manipular objetos sospechosos, huir del lugar sin ser visto por el terrorista, esconderse de él o jamás fingir estar muerto son algunos de los diez consejos que este lunes lanza el Ministerio del Interior a los ciudadanos para saber actuar en caso de atentado.



Un decálogo de medidas de autoprotección emitidas en un vídeo de animación de poco más de minuto y medio que ya puede verse en diferentes perfiles de las redes sociales del ministerio con la etiqueta #QuéHacerEnUnAtentado.







3. Puede ser complicado, pero es fundamental actuar con CALMA y no detenerse a recoger pertenencias u objetos, ni tirarse al suelo fingiendo haber sido abatido. #QuéHacerEnUnAtentado pic.twitter.com/PuIIWOUkiM „ Ministerio Interior (@interiorgob) 18 de diciembre de 2017

5. Tanto en la calle como en un edificio, si no podemos alejarnos, hay que intentar OCULTARSE. Nos podemos proteger tras algún muro u obstáculo suficientemente resistente y cerrar la puerta reforzándola con muebles u objetos pesados. #QuéHacerEnUnAtentado pic.twitter.com/B9oi7XqOgq „ Ministerio Interior (@interiorgob) 18 de diciembre de 2017

8. Cuando lleguen al lugar miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hay que evitar movimientos bruscos o repentinos que puedan ser considerados como amenazas y mantener las MANOS A LA VISTA. #QuéHacerEnUnAtentado pic.twitter.com/337OqBTeTs „ Ministerio Interior (@interiorgob) 18 de diciembre de 2017

"Son consejos y pautas de actuación para la seguridad, pero", ha explicado el ministro del Interior,, en la presentación de la campaña, junto con el jefe de la unidad antiyihadista del Servicio de Información de la Guardia Civil, el teniente coronel, Francisco José Vázquez, y el policía y cuatro veces medallista olímpico de piragüismo, Saúl Craviotto.Ladespués de analizar diferentes atentados y situaciones de riesgo para que los ciudadanos, si se ven en alguna de ellas, sepan actuar de forma correcta, ya que siete de cada diez personas que sufren una acción terrorista se bloquea, en palabras de Vázquez.Por eso, entre las recomendaciones más importantes figura la de"Un refugio en el que no tengamos vista con el terrorista porque si le vemos él también nos ve", ha recordado el teniente coronel de la Guardia Civil, quien ha insistido en otro consejo fundamental: No fingir estar herido o muerto.. En caso de tener que hacerlo en un establecimiento, lo mejor es cerrar la puerta e impedir su apertura con otros muebles.y, aunque el teléfono es un aliado, también puede delatar al terrorista que estamos escondidos. Su uso, dicen las fuerzas de seguridad, cuando podamos estar a salvo para alertar a la policía o para mandar una alerta a través de la aplicación gratuita AlertCorps.Una vez veamos a efectivos policiales, Interior aconsejaque puede confundirles con un posible sospechoso."El monopolio de la seguridad no es solo ya de las fuerzas de seguridad, los ciudadanos tienen que contribuir de forma intensa y decida", ha enfatizado Vázquez, antes de señalar queAsí, y como norma general, losy que no se enfrente a los terroristas, si bien, consideran que hay situaciones diferentes como la protagonizada por Ignacio Echeverría , el español que fue asesinado en junio en Londres al encararse a tres terroristas, pues se encontró de cara con el ataque.A pesar de que la campaña se lanza apenas unos días antes de las fiestas de Navidad y de que la semana próxima Interior ha convocado a las fuerzas políticas a la reunión del pacto Antiyihadista, el ministro insistido en que, es decir, España sigue en nivel 4 de alerta -riesgo alto de atentado-, tal y como se decretó hace año y medio.En ese tiempo han sido detenidos 218 presuntos terroristas yihadistas en operaciones realizadas en España y en el exterior y a un total de 263 desde principios de 2015.