Carmena descarta dimisiones en su Gobierno tras cesar al edil de Hacienda

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, cree que no habrá salidas del gobierno tras el cese como delegado de Economía y Hacienda de Carlos Sánchez Mato y ha destacado que no tiene pensados más ceses.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, ha explicado que el cese de Sánchez Mato fue firmado con "celeridad obligada" porque el reglamento del Pleno sólo permite defender un Plan Económico-Financiero (PEF) al concejal de Economía y Hacienda y el edil de IU le había anunciado horas antes del Pleno que él no iba a hacerlo, a pesar de que el Plan fuera elaborado por él y elevado a la Junta de Gobierno.

De Sánchez Mato ha remarcado que "sigue en el equipo de Gobierno y tendrá la responsabilidad que tenía como delegado en Vicálvaro y seguramente tendrá alguna responsabilidad en otro distrito porque Jorge (García Castaño, nuevo titular de Economía y Hacienda) es responsable de dos distritos, Centro y Chamberí, por lo que habrá que reorganizar".

Preguntada sobre si teme salidas del Gobierno tras el cese de Sánchez Mato, Carmena ha sido rotunda. "No, no lo creo", ha contestado. En el mismo sentido ha contestado cuando se le ha preguntado si tiene en mente algún cese más. "No, no, tratamos de reorganizar y de repensar", ha indicado.

Como hizo ayer en rueda de prensa, la alcaldesa ha insistido en que Ahora Madrid "no es un gobierno de coalición, no puede ser una concentración de partidos" aunque sí ha reconocido que en el seno de la candidatura municipalista "se han ido consolidando grupos que eran sensibilidades y que se han incluido en estructuras más propias de los partidos". "Es lo que hay que corregir, que no haya un partido político que pueda imponer sus decisiones en el Ayuntamiento" ha reflexionado.