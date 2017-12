Puigdemont quiere regresar ´´lo antes posible´´ a Cataluña

El candidato de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha asegurado que quiere regresar a Cataluña "lo antes posible" para ser nuevamente investido y ha apuntado que si no se le permite jurar su cargo, se daría "una importante anormalidad": "Si no se me permite jurar como presidente, sería una anormalidad importante para el sistema democrático español".

"Yo soy el presidente del Gobierno regional y seguiré siéndolo si el Estado español respeta los resultados de las elecciones", ha declarado.

Puigdemont presidió la Generalitat hasta el pasado 27 de octubre, cuando el Gobierno aplicó el artículo 155 de la Constitución ante la declaración de independencia aprobada en el Parlamento catalán. El exmandatario catalán se encuentra en Bruselas y se enfrenta a una orden de detención en territorio español acusado de rebelión, sedición y malversación.

En las elecciones del 21-D, Ciudadanos fue la fuerza más votada y la que más escaños obtuvo (37), pero los independentistas lograron conservar la mayoría absoluta en el Parlamento regional gracias a los 34 escaños de Junts per Catalunya --lista que encabezaba Puigdemont--, los 32 de ERC y los 4 de la CUP. ERC ya adelantó tras conocer los resultados que apoyará una hipotética investidura de Puigdemont.



Rectificación del Rey

El expresidente del Govern de Cataluña ha asegurado que el Rey Felipe VI tiene una oportunidad en el mensaje de Navidad para que empiece la "rectificación".

En una entrevista de Reuters recogida por Europa Press, ha criticado que en su discurso del 3 de octubre el Rey "se equivocó gravemente porque prefirió ser el monarca del 155 y del Gobierno español, que no el jefe de Estado", por lo que cree que rechazó formar parte de la solución de la situación entre la Generalitat y el Estado.

"Fue casi la propia monarquía quien se ha autoexcluido de una solución futura", ha reprochado.

También ha sostenido que es una "contradicción" que pueda presentarse a unas elecciones pidiendo la independencia de Cataluña, ganarlas e ir a la cárcel por cumplir el compromiso electoral, según él.

Puigdemont ha afirmado que está "preparado para defender la institución y el mandato de las urnas de los catalanes", y que por eso está en Bélgica, ya que cree que desde la cárcel no podría hacerlo.



El futuro incierto de Puigdemont tras las elecciones. Agencia ATLAS | REUTERS

"Sería una buena noticia para España"

Por ello, el 'expresident' ha manifestado que quiere regresar "lo antes posible" a Cataluña y que, si por él fuese, lo haría "ahora mismo". Además, ha añadido que su vuelta sería "una buena noticia para España".

Preguntado directamente sobre si espera estar en la sesión inicial del nuevo Parlament, que como tarde tendrá lugar el próximo 23 de enero, ha aseverado que eso "sería lo natural".