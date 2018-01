El abogado de Junqueras: ´´Puede ser presidente o diputado desde la cárcel´´

El abogado de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha defendido este miércoles que su cliente puede ejercer de diputado del Parlament o eventualmente de presidente de la Generalitat aunque la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo decida este jueves no ponerlo en libertad.

Lo ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, al ser preguntado por la posibilidad de que Junqueras sea presidente en el caso de que Carles Puigdemont no pueda ser investido y JuntsxCat y ERC así lo pactaran.

"Y tanto. Sí, sí. Él tiene derecho a salir a defender su proyecto en la sesión de investidura y, si fuera investido, sería presidente de la Generalitat y debería volver a la cárcel", ha expuesto el letrado del vicepresidente cesado y líder de ERC.

Van den Eynde defenderá este jueves ante la Sala de Apelaciones la puesta en libertad de Junqueras, pero si no es aceptada, ha avanzado que pedirá el traslado del republicano a una cárcel catalana para facilitar que pueda acudir a los plenos del Parlament.

"Aunque se mantenga la cárcel provisional, tenemos que garantizar que se mantenga el ejercicio de los derechos políticos. Por lo tanto, tendremos que pedir el traslado a cárceles catalanas y la salida para asistir a los plenos", ha concluido.

Junqueras está encarcelado desde el 2 de noviembre en el centro penitenciario de Estremera, en la Comunidad de Madrid, y el primer pleno de la legislatura catalana está fijado para el miércoles 17 de enero, cuando tiene que constituirse el Parlament.

Argumentos

Van den Eynde defenderá esté jueves ante la Sala de Apelaciones que se excarcele a Junqueras apelando a su derecho a la participación política, ya que en las elecciones catalanas fue el candidato de ERC y se ha convertido en "el representante político de miles de personas".

Además, asegura que la última vez que pidieron la libertad de Junqueras, la justicia se la denegó por considerar que primero debía "configurarse el escenario político" en Cataluña, y el letrado recuerda que esto ya ha pasado tras las elecciones del 21-D.

También ha defendido que hay "miles de alternativas" a la cárcel provisional que son menos invasivas, y ha puesto como ejemplos la cárcel domiciliaria, pagar una fianza, firmar ante un juzgado, o tener una escolta permanente de la Policía Nacional.

Asegura que a nadie se le puede ocurrir que Junqueras pueda hacer "una cosa extraña" si se le somete a alguna de estas medidas que no sean la cárcel preventiva.

Van den Eynde no quiere hacer pronósticos sobre si su cliente será o no puesto en libertad aunque asegura que tiene "argumentos muy poderosos" para lograrlo, y ha recordado que la decisión no tiene que ser forzosamente este jueves, sino que podría demorarse al viernes o a principios de la semana que viene.

Ha explicado que la Sala de Apelaciones tomará la decisión sobre Junqueras con criterios formalmente jurídicos, pero ha añadido que los tres jueces que tomarán la decisión no dejan de ser personas "influenciadas por el contexto, la presión y las circunstancias políticas, personales y sociales".

Carme Forcadell

También es el abogado de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y asegura que no le ha hecho ninguna recomendación sobre si le conviene o no seguir en el cargo dado que también está sieneo investigada por el Tribunal Supremo.

Asegura que la decisión de Forcadell sobre si continuar en la Presidencia debe ser "estrictamente personal", y expone que él desconoce cuál será.