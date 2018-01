El Gobierno impedirá la reunión Puigdemont-Torrent en la sede de la Generalitat en Bruselas

El Gobierno ha dado orden de que no se permita al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros huidos con él en Bélgica acceder a la oficina de la Generalitat en Bruselas, donde pretendía reunirse con ellos el presidente del Parlament, Roger Torrent, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas. "No se puede permitir que prófugos de la Justicia utilicen un local público", han justificado.

El Gobierno ha dado instrucciones a la actual delegada de la Generalitat para que tome las medidas necesarias para que no se permita la reunión y también para que desconvoque la rueda de prensa prevista,han informado fuentes de Exteriores.

La de Bruselas fue la única delegación de la Generalitat en el exterior que el Gobierno mantuvo abierta tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. No obstante, el Ejecutivo central sí cesó al delegado nombrado por la Generalitat y la oficina está bajo control de Exteriores a través de la Representación Permanente de España ante la UE.

Torrent tiene previsto reunirse hoy en Bruselas con Puigdemont, al que ha propuesto como candidato para volver a presidir la Generalitat, y con los otros cuatro diputados huidos en Bélgica --Meritxell Serret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig y Clara Ponsatí (JxCat)--.

Preguntado por esta decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido no estar al corriente, pero ha dejado claro que la apoya. "Desconozco esa decisión, que habrá tomado el responsable político competente y no me parece mal", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.

Rajoy se ha justificado diciendo que el presidente del Gobierno "está en muchos temas" pero le es imposible estar en todos, igual que les sucede a los presidentes de los partidos. De hecho, ha apuntado que creía que sería en el Parlamento Europeo, porque ahí cree que Puigdemont sí puede entrar, aunque ha admitido no estar seguro.



Rajoy anuncia recurso para impedir la investidura



El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este miércoles que "hará todo lo posible" para que se cumpla la ley en España, de forma que Carles Puigdemont no sea investido presidente de la Generalitat. En este punto, ha confirmado que están preparados para recurrir ante el Tribunal Constitucional en cuanto se produzca una decisión de la Mesa del Parlamento catalán porque tienen que "respetar siempre los procedimientos y las formas".

"El Gobierno de España hará todo lo posible para que se cumpla la ley en España y ésa es nuestra obligación. Y la voy a cumplir, como cuando puse en marcha el 155", ha recalcado Rajoy al ser preguntado si el Gobierno no se resigna a evitar la investidura del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Rajoy ha confirmado que ya ha recibido la carta del presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pero no ha querido adelantar qué le dirá en su misiva de respuesta. Eso sí, ha subrayado que no puede pretender que el Gobierno tome alguna decisión que "no puede tomar" como "todo lo referido a las decisiones judiciales. A su juicio, hay que respetar las decisiones judiciales y "por suerte" España es "una democracia con división de poderes".

Ante la posibilidad de que Puigdemont regrese a España, el presidente del Gobierno ha señalado que es "bueno que todo el mundo asuma sus responsabilidades". "Ya sabe cuáles son las reglas de juego. España es una democracia y cuando no se respeta la ley, hay consecuencias", ha avisado, para añadir que si el expresidente catalán regresa a España "será detenido".