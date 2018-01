Puigdemont quiere una investidura presencial, pero cree que hay "otros caminos"

El candidato a la investidura, Carles Puigdemont (JxCat), se ha reunido este miércoles con el presidente del Parlament, Roger Torrent, y no ha descartado ninguna opción: "Hay muchas posibilidades. La investidura ideal es la investidura presencial".

Así lo ha explicado Puigdemont en declaraciones a los medios tras la reunión que ha mantenido con Torrent en Bruselas, y ha subrayado que trabajará "hasta el último momento" para participar presencialmente en el pleno de investidura.

"La investidura ideal es la investidura presencial y la que queremos todos que haya y para las que debería haber las condiciones para que se produjera, pero también hay otros caminos y por ahora no se puede descartar ninguno", ha subrayado.

Y ha pedido "que nadie descarte que se pueda celebrar en las condiciones óptimas" para que todos los diputados puedan estar presentes en el pleno.

Puigdemont ha apuntado que el mandato de las elecciones del 21 de diciembre es que él sea el presidente, y ha señalado que Torrent comparte este objetivo y que le ha trasladado que trabajará para materializado: "Gracias por la predisposición".

"Nos hemos conjurado para continuar siendo fieles a lo que la mayoría de catalanes ha votado y eso es lo que deberíamos respetar todos", también el Estado, ha apuntado.

Puigdemont ha recalcado que trabajará para que la investidura sea "exactamente como quieren los ciudadanos que sea, respetando el mandato claro del 21-D".

Por ello, ha pedido "que se retiren todos los elementos que impiden la normal celebración del pleno, y hay que intentar hasta el último momento que eso sea posible".

Además, ha dicho que el Estado "deberá explicar por qué no permite una investidura presencial si finalmente no puede producirse".



"Separación de poderes"



Tras señalarle un periodista que la separación de poderes no permite que el Gobierno central se inmiscuya en cuestiones judiciales ni facilite una investidura a distancia, Puigdemont ha respondido: "La vicepresidenta (Soraya Sáenz de Santamaría) ya dejó claro que quien había decapitado el movimiento independentista era Rajoy".

"Mi prioridad es que el resultado del 21-D lo respetemos todos, también el Gobierno español, que no lo está haciendo como hemos visto que ha hecho hoy", impidiendo que su reunión con Torrent se hiciera en la delegación del Govern en Bruselas, ha añadido.

Así, ha señalado que no aceptará "el chantaje que está conduciendo a la situación de esperpento que se ha visto hoy", y ha pedido 'seny', rigor y normalidad democrática al Estado.

"Si el Estado español entendiera que lo mejor para todos es que este debate se celebre con normalidad, habremos hecho un salto de gigante", ha apuntado.

Rajoy: "No me parece mal"



Preguntado por esta decisión, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha admitido no estar al corriente, pero ha dejado claro que la apoya. "Desconozco esa decisión, que habrá tomado el responsable político competente y no me parece mal", ha dicho en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press.