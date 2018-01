La CUP llama a Torrent a desobedecer al TC

La CUP ha llamado al presidente del Parlament, Roger Torrent, y al resto de la Cámara a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) si suspende la investidura de Carles Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat y ha anunciado que no contempla a otro candidato.

"Si el TC ratifica la decisión del Gobierno español de negar el derecho de nuestro Parlament a proponer a Puigdemont como candidato y celebrar este pleno, se debe desobedecer al TC, celebrar el pleno y proponer a Puigdemont como candidato", ha manifestado el diputado 'cupaire' Carles Riera tras la reunión del Consell Polític y el Grupo de Acción Parlamentaria (GAP).

Riera ha defendido que Puigdemont es un candidato legítimo para ser investido, aunque ha asegurado que solo votarán a favor de su investidura si alcanzan un acuerdo con JxCat y ERC sobre el programa de Govern.

Ha reivindicado que la candidatura de Puigdemont "está materializando y simbolizando un conflicto democrático con el Estado, de legitimidades entre la legalidad española y la legitimidad democrática catalana", y que, a su juicio, su candidatura es la que refleja la voluntad de la población catalana.

Por ello, ha sostenido que "es imprescindible que se imponga la soberanía popular y del Parlament por encima de decisiones antidemocráticas de cualquier institución española", como cree que sería si el TC suspendiera el pleno de investidura de Puigdemont.



No participarán en otro pleno



Riera ha asegurado que los diputados 'cupaires' asistirán al pleno de investidura tal y como está convocado para este martes, y ha pedido a los partidos contrarios al 155 que hagan lo mismo: "Los diputados de la CUP el día 30 estaremos sentados en nuestros escaños".

"La partida está muy clara: a partir del día 30 o estás con la represión del Estado y del 155 o estás en contra. Ya no queda terreno intermedio", ha sentenciado.

También ha avisado de que la CUP no participará en un pleno de investidura "que se haya hecho a la medida de los deseos del TC y esto incluye un pleno donde Puigdemont no sea candidato fruto de acatar las decisiones del TC", por lo que no contemplan que se proponga a otro candidato que no sea Puigdemont.



Negociaciones con JxCat y ERC



Riera ha afirmado que la CUP sigue condicionando votar favorablemente de investir a Puigdemont a alcanzar un acuerdo con JxCat y ERC "en el programa de acción de Govern de materialización política de la República", y ha reiterado que no votarán a favor de un Govern que apueste por la autonomía de Cataluña.

La diputada 'cupaire' en el Parlament Natàlia Sànchez ha explicado que la CUP agotará todos los plazos para llegar "a un acuerdo tan amplio como sea posible" y ha anunciado que han llegado a un acuerdo para no renovar los convenios de las escuelas que segregan por sexo.

"Si las negociaciones avanzan, el 2018 las escuelas del Opus no estarán financiadas con dineros públicos", ha reivindicado, y ha señalado que cuantifican en 40 millones de euros el presupuesto que actualmente va a estas escuelas, y ha emplazado a JxCat y ERC ha utilizar este dinero para invertir en la educación pública de catalana.

Por eso, ha llamado a los comuns a sumarse a las negociaciones y a que hagan "posible que estos 40 millones reviertan en la educación pública que tanto lo necesita".