Torrent pospone el pleno de investidura y descarta proponer otro candidato que no sea Puigdemont

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha pospuesto el pleno de investidura de Carles Puigdemont (JxCat) para garantizar la "inmunidad" del candidato.

Lo ha dicho en una comparecencia institucional extraordinaria en el Parlament antes de encabezar la reunión de la Mesa ordinaria.

Torrent ha detallado que en ningún caso propondrá otro candidato que no sea Puigdemont y que opta por posponer el pleno para garantizar que puede ser investido "de forma efectiva y sin injerencias".

"No aceptaremos injerencias a un Parlamento democrático que tiene el derecho de elegir al presidente legítimo", ha dicho Torrent, que considera que "el presidente Puigdemont tiene todo el derecho a ser candidato a la investidura".

El presidente de la cámara ha explicado que propuso a Puigdemont como candidato el 22 de enero tras escuchar a todos los grupos y constatar que era el único que podía reunir los apoyos necesarios para ser investido: "No fue una decisión aleatoria ni personal y no propondré a ningún otro candidato".

Puigdemont pidió el lunes por carta a Torrent que garantizara su inmunidad parlamentaria y salvaguardara sus derechos como diputado: "Sabe que no es solo mi obligación, sino que es lo que me mueve, y me he comprometido personalmente a garantizar su inmunidad".

Por ello, ha pedido a los servicios jurídicos del Parlament que se personen y presente alegaciones a la resolución del Tribunal Constitucional (TC) que prohíbe una investidura a distancia y sin autorización judicial.



Alegaciones del Parlament

"A tenor de la petición de Puigdemont y para dar tiempo a las alegaciones, el pleno queda pospuesto, en ningún caso desconvocado", algo que el PSC le había pedido por escrito que se hiciera.

Torrent ha avisado de que irá "hasta el final para defender los derechos de Puigdemont, el resto de diputados y los ciudadanos" porque, según ha avisado, la democracia no puede suspenderse ni violentarse.

El pleno de investidura, ha añadido, "se mantiene convocado y se celebrará cuando se asegure un debate de investidura efectivo y con garantías", y después de que el TC se pronuncie sobre las alegaciones.

Precisamente Torrent ha pedido al TC que "resuelva lo antes posible las alegaciones y deshaga la chapuza jurídica" que ha generado para --según él-- no dejar en evidencia al Gobierno central ni desacreditarlo.

"Este Parlament investirá al candidato que reciba el apoyo de la cámara y no el que decida un presidente o un ministro en un despacho a 600 kilómetros de distancia", ha sentenciado.



Resolución del TC

Torrent ha dicho que el recurso del Gobierno central al TC y la posterior resolución del tribunal han sacado a flote "una de las caras más oscuras desde el punto de vista democrático y un fraude de ley" orquestado desde el Estado.

"El Gobierno y el TC pretenden vulnerar los derechos de millones de catalanes y eso no lo permitiremos", ha avisado, y ha considerado que el alto tribunal se está invalidando como árbitro con decisiones de este tipo.

Y ha añadido: "No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal solo porque no votaron como ellos querían". "Ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién debe ser el presidente de la Generalitat", ha zanjado.