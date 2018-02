Gabriel Rufián acusa a Mariano Rajoy de recuperar la educación franquista

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido este miércoles que los alumnos aprendan en las aulas los valores de las Fuerzas Armadas y su misión de garantizar la libertad y democracia en España, algo que el diputado de ERC Gabriel Rufián considera que se acerca a la educación instaurada por el franquismo en 1939.

Rajoy y el portavoz de ERC en el Congreso han mantenido este debate en el Pleno del Congreso durante la sesión de control al Gobierno después de un acuerdo firmado entre los ministerios de Defensa y Educación para incluir la denominada cultura de defensa entre las materias que se imparten a los alumnos de Primaria y Secundaria.

"Siempre he pensado que es muy positivo que los jóvenes aprendan a respetar los valores universales, sociales y democráticos que recoge la Constitución", ha sostenido el jefe del Ejecutivo después de que Rufián le haya preguntado si el Gobierno tiene el objetivo de "recuperar" el ideario franquista. "Con todos mis respetos, yo estoy más actualizado que usted y por eso no me voy a remitir lo que ocurría hace 80 años. Yo voy a hablar de la España constitucional", ha respondido Rajoy.

Rajoy defiende que los colegios enseñen los valores de las Fuerzas Armadas. Vídeo: EP/Foto: EP

El convenio fue firmado en el año 2015 para que los alumnos se familiarizaran con los temas relacionados con la paz, la seguridad y la defensa y se incluyeran estas enseñanzas en las asignaturas de 'Valores Sociales y Cívicos' y 'Valores Éticos'. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, lo amplió este mes firmado un nuevo acuerdo con los centros de enseñanza privados para inculcar también en ellos la cultura de defensa.

Rajoy ha insistido en la importancia que tiene que los jóvenes se familiaricen con valores tales como libertad, igualdad, tolerancia y el respeto a la ley y "sepan apreciar" la labor de las Fuerzas Armadas "en defensa de la libertad". "No veo nada reprochable", ha sostenido.

Frente a esto, el diputado de ERC ha leído un extracto de las normas dictadas en el año 1939 para formar "hondos y patriotas españoles". "¿ Quiere recuperar esto 80 años después?", ha preguntado instando al Gobierno a tener la "decencia y vergüenza" de dejar de decir que en Cataluña se adoctrina en los colegios.

"Nosotros simplemente queremos un país en el que los niños sepan antes qué es solidaridad y fraternidad que la Legión y la cabra; que sepan antes quien es Marcos Ana que Letizia Ortiz -ha sostenido Rufián haciendo alusión al poeta antifranquista y la reina-. Recuperar el país que algunos de ustedes nos robaron hace 80 años".

ERC lo apoyó en leyes en 2005 y 2006



Rajoy ha ignorado estas acusaciones y ha recordado que la divulgación de la cultura de la defensa está incluida tanto en la Ley de Defensa Nacional de 2005 como en la ley de educación de 2006, ambas apoyadas por ERC. "No entiendo absolutamente nada. Da la sensación de que le molestan las Fuerzas Armadas pero apoya las leyes", ha reprochado a Rufián.

En este sentido, ha insistido en que está orgulloso de la labor que desempeñan los Ejércitos y la Armada en defensa de los derechos y las libertades y ha avisado de que seguirá defendido esta postura "que defiende la inmensa mayoría de gente en la inmensa mayoría de las democracias occidentales".