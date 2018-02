Anna Gabriel se quedará en Suiza y no comparecerá este miércoles ante el Supremo

La exdiputada de la CUP Anna Gabriel ha anunciado que no acudirá a declarar ante el Tribunal Supremo, donde está citada este miércoles como investigada en la causa que instruye el magistrado Pablo Llarena por el proceso independentista: "No iré a Madrid".

"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", ha relatado en una entrevista publicada este martes en el periódico suizo 'Le Temps', recogida por Europa Press. Denuncia que está siendo procesada por "mi actividad política y la prensa del gobierno ya me ha condenado".

Gabriel se desplazó el fin de semana a Ginebra y este mismo martes hay prevista una rueda de prensa de la CUP en Barcelona para explicar la estrategia de defensa de la exportavoz de la CUP en el Parlament.

El pasado domingo, Gabriel alertó de que "la persecución política al independentismo toma nuevas formas y alcanza nuevos espacios". Lo dijo a través de un audio que se emitió durante la IX Asamblea de Endavant que se celebró en Reus (Tarragona), una de las corrientes de la CUP y organización en la que milita Gabriel.

Gabriel animó a los militantes de Endavant y se excusó por no poder asistir al acto: "Sois gente determinada, convencida, incorruptible y generosa. Por eso es un orgullo militar en Endavant. Y por eso he querido hacerme un espacio en una asamblea a la que no puedo asistir".

También aseguró que "corren tiempos extraños", pero destacó que también pueden ser tiempos de cambios que hagan posibles transformaciones en la sociedad.