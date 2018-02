El lapsus de Mariano Rajoy con los países del Sahel

No es la primera y parece que no será la última. Mariano Rajoy ha vuelto a sufrir un lapsus, esta vez en Bruselas. Durante la Conferencia de alto nivel sobre el Sahel, que se ha celebrado en la sede de la Comisión Europea, ha anunciado que se entregrarán 100 millones de ayuda al desarrollo de los países del Sahel y apoyo logístico a su fuerza conjunta. Aunque no sabía muy bien a qué países exactamente.

El presidente del Gobierno ha hecho unas breves declaraciones a los medios de comunicación y, al recordar los cinco países del Sahel, ha tenido un pequeño lapsus y se ha quedado en blanco. Los periodistas han sido los que le han ayudado a salir del paso.

Rajoy ha explicado en la reunión que participarán más de 50 países con "los cinco países del Sahel, Mauritania, Mali...". Ahí ha perdido la cuenta. "Chad, ¿sí?, Níger y...". "Y Burkina Faso", le han recordado los periodistas.

El presidente se lo ha tomado con humor, pero más adelante, al tener que referirse de nuevo a los cinco lugares se ha limitado a decir "los cinco países a los que me acabo de referir".



Actuación internacional



Más allá de la anécdota, Rajoy ha detallado que "se va a aportar el dinero a estos países para conseguir el segundo gran objetivo, que es que puedan salir de la pobreza". A lo que ha añadido que "el Sahel es una de las zonas más pobres del mundo", que además vive una situación de seguridad "muy complicada", con "problemas de terrorismo, problemas de narcotraficantes" y todos los países de la UE están haciendo "un esfuerzo para ayudar a estos países" en el plano de la seguridad y la cooperación al desarrollo.

En el plano de seguridad, el jefe del Ejecutivo ha puesto en valor la contribución española en la zona tras recordar que España ha asumido este año "el liderazgo" de la misión de la UE de entrenamiento del Ejército maliense (EUTM Malí) y la Guardia Civil, con otros países, ya está trabajando "con el objetivo de formar policías que sean eficaces para mantener la seguridad y también en la lucha contra el terrorismo" en el Sahel.

Además, ha anunciado que España también prestará ahora apoyo logístico de transporte a los cinco países del Sahel que han lanzado su fuerza conjunta para atajar la amenaza del terrorismo, algo que España ya hace, por ejemplo, para las operaciones militares francesas.

"Estamos en Senegal y Gabón. Hacemos el 30% de todas las operaciones de transporte de militares franceses, también españoles, pero también a partir de ahora de los cinco países del Sahel", ha explicado el jefe del Ejecutivo.