Un cargo de ERC pidió elegir consejera de Educación "a la que tenga tetas más gordas"

El diputado de ERC y exsecretario general de Hacienda Lluís Salvadó ha pedido perdón este viernes tras haber apostado por elegir como consellera de Enseñanza "a la que tenga las tetas más gordas", y ha anunciado que denunciará la filtración de la conversación.



En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha detallado que la conversación no es "en absoluto apropiada" y por ello pide disculpas.





Conversa en absolut apropiada. Disculpes d´entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l´enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones https://t.co/09kJR8jvi6