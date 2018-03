"Todos queremos mejores pensiones, pero hay que hacerlo sin engañar a la gente"

Después de las protestas para subir las pensiones más allá del 0,25% estipulado, ¿hay capacidad para ello? ¿Puede decir que las pensiones en España no son de miseria?

Las pensiones suponen hoy el 40% de todo el gasto del Gobierno; tenemos más pensionistas que nunca, más de 9,5 millones, y con una prestación media de 1.074 euros. Además han subido todos los años desde 2012 porque una de las cuestiones que declaré intocables en la época de ajustes por la terrible crisis que padecíamos era precisamente este. Y hemos conseguido que si en 2011 por cada nueva pensión que entraba en el sistema se destruían tres empleos, hoy por cada pensión se crean seis. Cuanto más empleo, más dinero para las pensiones y más sostenible será el sistema. Todos queremos seguir apoyando que las pensiones sean cada vez mejores, pero debemos hacerlo desde la responsabilidad y sin engañar a la gente con promesas que no se pueden cumplir.

¿Van a salir adelante los presupuestos de 2018? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a ceder con Ciudadanos, PNV, Nueva Canarias y Coalición Canaria?

Espero que salgan. Nosotros vamos a poner todos los medios, vamos a presentarlos en el Congreso antes de Semana Santa y esperemos tener los apoyos. Es importante tener presupuestos porque entre otras cosas podemos actualizar los gastos del Estado en áreas tan sensibles como la financiación autonómica y los servicios públicos que dependen de ella, las ofertas de empleo público, la mejora salarial para los funcionarios y también determinadas inversiones públicas. También para la bonificación en el IRPF para las personas de avanzada edad y para el incremento salarial de policías y guardias civiles tan necesario, pero eso ya son partidas más concretas. Vamos a negociar con los grupos y espero que alcancemos un acuerdo que nos satisfaga a todos. Ahora ya es un asunto de responsabilidad política del resto de grupos.

Ahora se va a actualizar el sistema de financiación aunque depende del proceso de Cataluña.

El nuevo sistema de financiación se está negociando en estos momentos de cara a conseguir un acuerdo satisfactorio para todos. Eso se acordó en la Conferencia de Presidentes del año pasado, a la que por cierto no quiso asistir el presidente de la Generalitat catalana, y desde entonces se han ido cumpliendo todos los pasos. Ahora hay que terminar de cuadrar un acuerdo que plantee un sistema mejor del que tenemos y que mantenga los parámetros de solidaridad que hemos disfrutado. La negociación entre Hacienda y las comunidades autónomas busca ese objetivo, y no depende del proceso de Cataluña, sino del diálogo y de la capacidad de encontrar un punto de acuerdo entre todos.

¿Volverá a ser candidato? Ciudadanos quiere limitar los mandatos a ocho años y dice que estaba en el acuerdo suscrito con el PP. En su propio partido hay voces que piden renovación.

Mi voluntad es la de repetir, pero también conviene tener en cuenta lo que dice mi partido y hasta ahora me he sentido más que apoyado y respaldado por mis compañeros.

¿Es el PP un partido corrupto? ¿No se siente responsable como presidente del PP de los numerosos casos de corrupción en su partido?

El PP es el partido que más ha legislado contra la corrupción. Entre otras cosas, hemos creado una Ley de Transparencia, que no existía; una Ley Reguladora del ejercicio del Alto Cargo; hemos reformado el Código Penal para introducir nuevos delitos y establecer penas más duras por delitos vinculados a la corrupción. A mí me duele que gente se haya aprovechado del partido para enriquecerse ilícitamente, gente a la que se apartó hace mucho tiempo. Pero el PP es sobre todo el partido de la recuperación económica, de la creación de empleo, y el partido que defiende con más fuerza y convicción la España constitucional.

En Cataluña, ¿se puede resolver la parálisis institucional?

Puigdemont acaba de admitir por fin que no puede ser presidente de la Generalitat; en parte y lo normal y razonable es que se propusiera un candidato que pueda atender con plena dedicación a las cuestiones que preocupan a la gente. Cataluña necesita un gobierno respetuoso con la ley, que se ocupe de las cosas que importan a la gente y abandone las ensoñaciones y que deje de dividir a los catalanes.

¿Queda ya descartada la reforma constitucional en esta legislatura?

No, lo que ocurre es que cuando abres el melón de la reforma constitucional tienes que tener muy claro dónde quieres ir, porque si no es muy peligroso. Estamos abiertos a estudiarlo, estamos hablando de ello y hay que ver si es razonable. Pero no se trata de reformar una Carta Magna que nos ha dado cuarenta años de estabilidad, prosperidad, bienestar y progreso porque tenemos un problema en tal o cual sitio. Hay que ser prudente con esto.

¿El ascenso de Ciudadanos en Cataluña les preocupa?

Felicité sinceramente a Inés Arrimadas por su victoria en esas elecciones. Ojalá hubiera servido de algo más, la verdad. Nosotros asumimos el desgaste de aplicar el artículo 155 y de hacer frente al mayor desafío que ha vivido España en las últimas décadas, y lo hicimos conscientes del reto que suponía y de los riesgos particulares que tenía, pero lo hicimos porque había que hacerlo para restablecer el orden constitucional. Un Gobierno responsable no está para cálculos electorales ante semejante desafío.

¿Por qué el PP no se toma en serio la ley de igualdad retributiva y ningún miembro de su Gobierno acudió al Congreso? ¿De verdad cree que no hay brecha salarial entre hombres y mujeres?

El primer paso para evitar la brecha salarial es que haya empleo y con el Gobierno del PP hemos alcanzado el máximo histórico de mujeres trabajando. Para que no haya brecha tampoco en las pensiones hemos puesto en marcha un complemento de maternidad. Hay que poner todos los medios posibles para que no haya brecha salarial alguna.

¿No es una involución que se silencien libros como Fariña o se retiren exposiciones en Arco?

La libertad de expresión es un derecho que está plenamente vigente y goza de buena salud. Son los jueces los que toman las decisiones de sancionar determinadas actitudes, o de no sancionarlas. Y de todo hemos visto últimamente.