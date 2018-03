Radicales de extrema izquierda "alentaron los disturbios de Lavapiés"

Desde la Policía Nacional apuntan más bien a grupúsculos de radicales de extrema izquierda españoles que al colectivo de manteros africanos cuando se habla de los violentos disturbios que comenzaron en la pasada noche en el barrio madrileño de Lavapiés tras el fallecimiento, tras sufrir una indisposición en la calle, del senegalés Mmame Mbage. Si algo tienen claro los agentes de la Policía Nacional que allí intervinieron es que la violencia fue "alentada por los violentos de siempre, españoles y no africanos".

Según fuentes policiales, conocedoras de primera mano de lo acontecido anoche en un barrio que está tomado por las fuerzas del orden para garantizar la seguridad, pudieron "ver cómo el sector de la extrema izquierda intentaba liarla desde el principio". Algo que les llamaría la atención si no fuese porque se trata "de los mismos" que "luego revientan manifestaciones y terminan manchando la causa" que motiva las protestas.



Cuando los antidisturbios de la Unidad de Intervención Policial (UIP) llegaron ayer a Lavapiés, "la discusión de los senegaleses era contra la Policía Municipal" y ellos únicamente estaban "controlando que no agrediesen" a los compañeros de la Municipal. "En ningún momento" tuvieron ningún contacto violento con el colectivo de manteros. "Había momentos de tensión, lógicamente, pero decían no tener nada contra nosotros", aseguran fuentes policiales.

De hecho, testigos de lo sucedido llegaron a escuchar cánticos como "Policía Municipal cobra más que la Nacional por ser cobardes". El colectivo de africanos que protestaba en la calle por la muerte de Mbage se enfrentaba a los municipales, pero en ningún momento querían prender la mecha contra los antidisturbios de la UIP, según los mismos testigos.

Pero allí, entre los africanos, "estaban miembros de la extrema izquierda, a los que se les distinguía bien". Los agentes de la Policía Nacional que intervinieron pudieron ver entonces "como cuando se ponía la cosa un poco tensa, estos radicales les empujaban de forma premeditada contra nosotros e intentaban coger unos contenedores de dentro de la línea policial y dárselos a ellos".

"Lo estábamos viendo y no dábamos crédito", aseguran las mismas fuentes. La mecha se prendió y llegaron las cargas policiales de los antidisturbios por la noche. Carreras y enfrentamientos por las estrechas calles de Lavapiés. "Y estos radicales ya aprovecharon para lo suyo: quemar cajeros, contenedores y liarla", cuentan quienes vivieron el momento.

Detenidos españoles

Como prueba, aseguran, la práctica totalidad de los identificados y detenidos por los disturbios de Lavapiés tenían nacionalidad española. En las imágenes se aprecia cómo agentes de la Policía Nacional se llevan a un africano en volandas, pero "no estaba detenido" sino herido, por lo que estaba siendo extraído de la "zona caliente" para que lo socorriesen.

El hecho es que, al final, esos grupos de radicales, tras prender la mecha, "lograron a base de provocar y alentar la violencia que los africanos se volviesen también en contra de la Policía Nacional".