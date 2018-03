Cifuentes defiende que su máster es legal y descarta dimitir

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha asegurado este miércoles que no va a dimitir tras la polémica suscitada con unas notas de un máster que estudió en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y su supuesta falsificación: "No es fácil tumbarme y esto me hace más fuerte", ha dicho tajante.

La dirigente autonómica, que no ha hecho declaraciones sobre lo sucedido hasta esta noche en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, ha explicado que ha estado durante toda la jornada, que ha pasado a nivel personal "muy mal", tratando de recopilar la documentación de estos estudios de hace seis años.

Preguntada por si va a dimitir, ha respondido que por qué iba a hacerlo si, según defiende, no ha "cometido ninguna irregularidad" y el asunto "no tiene ni pies ni cabeza". "Voy a seguir trabajando, lo voy a hacer con más ganas todavía", ha indicado, para denunciar que lleva tiempo recibiendo "ataques" contra ella aunque desconoce de dónde vienen.

En este punto, ha relatado que este jueves personas de su entorno le decían que cuando la "atacan de esta manera será" que la tienen "miedo" y ella, asegura, no lo sabe, pero ha señalado que no se pueden "construir ataques en base a falsedades" porque "se daña a las personas" y hay un "daño mediático, que luego "cuesta mucho explicar".

Cifuentes ha defendido esta postura después de una nueva información de 'eldiario.es' que apunta que el registro de secretaría confirmaría que la dirigente madrileña no superó estos estudios.

En nueva publicación, este periódico ha indicado que aunque Cifuentes y la universidad aseguran que se aprobó el Trabajo de Fin de Máster (TFM) el 2 de julio de 2012, el registro de la secretaría revelaría que Cifuentes pagó las tasas para matricularse por segunda vez en este trabajo cuatro meses después, el 5 de noviembre de ese mismo año.

Sobre dónde está ese TFM, ha dicho que supone que estará en la Universidad porque lo entregó allí. "Recuerdo el acta que acredita el TFM firmado por la presidenta del tribunal, la vocal y la secretaria", ha añadido, para señalar que no sabe si alguien "puede pensar que seis profesores universitarios, algunos catedráticos, que han empeñado su palabra afirmando que no hubo irregularidad, puedan estar cometiéndola".



Documentación



Mentras tanto, Cifuentes, ha remitido este miércoles la documentación sobre su máster a los medios de comunicación, con un correo de 2014 que acredita que hubo un error administrativo a la hora de formalizar sus calificaciones.

El propio rector de la universidad, Javier Ramos, aseguró que Cifuentes aprobó todas las asignaturas de su Máster en el periodo 2011-2012 y que hubo un error de trascripción a la hora de registrar dos calificaciones, que aparecían inicialmente como "no presentado" por un error administrativo.

Fuentes de la Comunidad de Madrid han insistido en que el error, tal y como señalaron desde la URJC, "afectó a varias personas más, y es una situación que no es inhabitual en el ámbito académico".

"Seis profesores universitarios han empeñado su palabra, su prestigio y su carrera profesional de funcionarios públicos para afirmar sin la más mínima duda, que todo el procedimiento académico en relación con el Máster se llevó a cabo de acuerdo con la más absoluta legalidad, y que no hubo irregularidades", han asegurado.

Estas mismas fuentes señalan que la información relativa a este asunto constituye "una grave acusación, en base a circunstancias que, si se hubiera dado margen para comprobar se hubieran podido aclarar", en referencia a la información adelantada por 'eldiario.es'. Alegan además que se produjo un error de interpretación al no poderse materializar este martes las consultas pertinentes.

Uno de los documentos presentados por Cristina Cifuentes.

Entre la documentación aportada se encuentra la matrícula efectuada en el Máster Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, con un coste de 1.586,39 euros, con la relación de las 13 asignaturas, incluyendo el Trabajo fin de Máster; el certificado del pago de las tasas de expedición del Título Académico Oficial de Máster y el certificado Académico Personal, con las calificaciones finales obtenidas en cada una de las materias, entre ellas las dos que figuraban como 'no presentado'.



Cambio de nota en el sistema interno



Además, consta un correo electrónico, emitido el 23 de octubre de 2014, en el que el profesor de la asignatura 'Financiación de las comunidades autónomas y las entidades locales', Pablo Chico, solicita a la funcionaria Amalia Calonge que como han hablado por teléfono "la persona Cristina Cifuentes Cuencas obtuvo la calificación de notable en el Máster de Hacienda Económica y Local en el año 2011-2012". En ese correo detalla que, sin embargo, "aparece como no presentado".

Asimismo, se puede ver el acta del trabajo fin de máster 'El sistema de reparto competencial en materia de seguridad ciudadana', con la calificación de 7'5 puntos, de fecha 2 de julio de 2012, suscrita por las tres componentes del Tribunal: Alicia Pérez de los Mozos (Presidenta); Clara Souto (Vocal); y Cecilia Rosado (Suplente).