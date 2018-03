La CUP decidirá si apoya a Turull dos horas antes del pleno de investidura

El portavoz del Secretariat Nacional de la CUP, Lluc Salellas, ha anunciado este miércoles que debatirán la propuesta del presidente del Parlament de investir al candidato a la Presidencia Jordi Turull (JxCat) antes del pleno del jueves a las 17.00, y decidirán su Consell Polític y el Grup d'Acció Parlamentària (GAP) el mismo jueves a las 15.00.

Lo ha dicho en rueda de prensa con la portavoz del Secretariat Nacional, Mireia Boya, asumiendo la necesidad de tomar una decisión rápida ante la celeridad de la propuesta de candidatura de Turull, que JxCat y ERC han decidido "sin el acuerdo" con la CUP.

"La decisión la han tomado los dos, no con el acuerdo de la CUP, que estaba valorando sin nos interesaba o creíamos adecuada la investidura", y ha añadido que les han planteado la posibilidad de convocar el pleno y que les han pedido opinión mientras ellos estaban valorando la situación política actual.

La CUP decidió que sus cuatro diputados emitieran cuatro abstenciones a la investidura del excandidato Jordi Sànchez en su último Consell Polític del 3 marzo porque no aprobaban la propuesta de Govern que acompañaba esa candidatura: entendían que era autonomista.

Ahora Secretariat Nacional ultima los documentos que quieren llevar al debate de la militancia para decidir si modifican sus cuatro abstenciones: "Hemos valorado que una decisión de esta trascendencia tenía que ser puesta a debate de la militancia".

Así, prevén enviar la noche de este miércoles al jueves los documentos con los argumentos que han trabajado y con posibilidades de voto que los militantes podrán escoger por vía telemática, que recogerán las asambleas locales: éstas transmitirán a las asambleas territoriales sus resultados, y éstas al Consell Polític y al GAP, que decidirán a las 15 horas del jueves.



Alternativas



Salellas ha recordado que cuando el candidato fue Carles Puigdemont (JxCat) la CUP estaba dispuesta a emitir cuatro votos afirmativos, no porque fuera su candidato sino porque era el que más apoyos había recabado entre las fuerzas soberanistas en las elecciones, y que no fue por la CUP que esa investidura no tuviera lugar.

Por eso, ha hecho una contrapropuesta por dos vías para desbloquear esta situación "de forma sencilla": poner de nuevo el nombre de Puigdemont sobre la mesa o presentar un programa que proponga medidas en la construcción de la república antes del pleno.

"Estos dos supuestos garantizan la investidura de Carles Puigdemont o de cualquier nombre que pusiesen sobre la mesa", y ha razonado que, como JxCat y ERC optado por otra vía, someten su decisión al debate de la militancia.