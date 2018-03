Turull pide a Rajoy diálogo "de gobierno a gobierno" en el pleno de su investidura

El candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull (JxCat), ha pedido este jueves diálogo de "gobierno a gobierno" al presidente del Ejecutivo central, Mariano Rajoy, y ha exigido que se escuche a la ciudadanía que reclama la independencia de Cataluña.

"¿Por qué ahora no se puede hablar?", ha preguntado en su discurso en la sesión de investidura -que no prosperará este jueves tras el anuncio de la abstención de la CUP-, y Turull también ha destacado el compromiso del pueblo de Cataluña con el entendimiento que él quiere representar si es presidente.

Turull ha asegurado que si asume el cargo volverá a ofrecer sentarse en una mesa con el Gobierno central, aunque la gente diga "que es como golpearse contra un muro", y ha advertido de que no sería democrático no escuchar lo que los catalanes manifestaron en las elecciones catalanas.

"Diálogo, diálogo, diálogo, que no quiere decir debilidad ni renuncia", y ha lamentado que no se pueda llevar a cabo ahora, mientras que sí se pudo dialogar entre el primer presidente del Gobierno democrático de la Transición, Adolfo Suárez, y el presidente de la Generalitat.

Por eso, tras la intervención del autogobierno a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, Turull se ha preguntado por qué el Ejecutivo central rechaza abrir el diálogo con representantes públicos que defienden el independentismo.

"¿Por qué un presidente investido por esta cámara no puede hablar con el presidente Mariano Rajoy?", ha preguntado tras recordar que las formaciones independentistas ganaron la mayoría parlamentaria en los últimos comicios.

Turull ha añadido que se han repetido intentos de acercamiento que no han fructificado porque el Gobierno central entiende que no se puede negociar lo que no cabe en la Constitución, mientras desde Cataluña se exige que escuchar "el clamor" popular de los últimos años.

"Diálogo, negociación y acuerdo, pero para dialogar hay que escuchar y hasta ahora no han querido. Ofrecemos solemnemente voluntad de diálogo al Estado", ha incidido Turull, que ha asegurado que Cataluña será un lugar de ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes y capaz de defenderlos.

El candidato ha avisado de que el diálogo es parte de la democracia y ha dicho: "Solo se avanza mirando hacia adelante. Estamos a punto para el diálogo aceptando el mandato democrático del 21 de diciembre. No hay alternativa democrática a la democracia misma. La alternativa a la democracia es la tiranía".



Abstención de la CUP



Antes de la sesión, el Consell Polític de la CUP ha decidido mantener sus cuatro abstenciones a la candidatura de Turull y no será investido presidente en el pleno de este jueves.

Según han explicado los 'cupaires' en un comunicado, la decisión ha sido aprobada tras someterla a la votación de sus bases durante la mañana de este jueves y la militancia ha decidido no respaldar la investidura de Turull.