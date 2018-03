Arrimadas pide la dimisión de Roger Torrent

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, se ha dirigido este lunes por teléfono al presidente del Parlament, Roger Torrent, "para pedirle su dimisión", tras rechazar reunirse con ella en persona por problemas de agenda, según ha explicado en rueda de prensa.

Arrimadas ha argumentado que con Torrent "el Parlament está bloqueado, ha propuesto a tres candidatos que no pueden ser investidos, ha cambiado la convocatoria de un pleno en función de la agenda judicial de un diputado y se ha negado a dar la cara", en un pleno solicitado por Cs hace dos semanas y cuya fecha Torrent no ha fijado.

Ha lamentado que Torrent sí quiera fijar ahora un pleno recién pedido por JxCat, ERC y CUP para votar propuestas que piden garantizar los derechos de investidura de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Jordi Turull (JxCat), pero que no fije fecha para el pleno que pide Cs, por lo que también presentarán un recurso de amparo al TC, ya que Cs considera vulnerados sus derechos de diputados.

"Si el señor Torrent está siendo arbitrario a la hora de convocar plenos, vamos presentar un recurso para que se lo explique al TC", y también le ha reprochado su declaración institucional del domingo tras la detención del expresidente Carles Puigdemont, lo que ha tachado de mitin de ERC intolerable.

Cs registró hace dos semanas su propuesta de resolución para que Torrent explique en el pleno el bloqueo institucional y cómo desbloquearlo: la posibilidad de que Torrent comparezca se debatirá y votará en el pleno fijado este lunes para el 5 de abril.

Arrimadas le ha acusado de pretender no comparecer en la Cámara pero haga en la televisión ese tipo de discursos -como la declaración que también hizo el domingo-: "Se ha de abrir un debate. No puede hacer un mitin de ERC y después no abrir un debate".

La líder de Cs en el Parlament critica que el presidente de la Cámara no esté buscando "soluciones transversales y legales, y esté acrecentando la división en Cataluña".