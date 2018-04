Cristina Cifuentes: "Mi máster es perfectamente real y legal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha defendido en la Asamblea regional que su máster es "perfectamente real y legal". Cifuentes ha denunciado que la polémica suscitada por su título es una "operación política" para "desestabilizar" su Gobierno.

Cifuentes ha dicho que el pleno de este miércoles es "irregular" y "antirreglamentario" y que está compareciendo para defender su "honor político, personal y profesional" respecto a las informaciones del máster.

"Acudo a esta Cámara con firme voluntad de ofrecer todo tipo de explicaciones y defender mi honor no sólo político, sino personal y profesional", ha dicho al inicio de su comparecencia.

En su intervención Cifuentes ha subrayado: "Ni mi currículum ni mis calificaciones han sido falseadas ni falsificadas. Ni falsedad, ni falsificación. Estamos hablando de mi título que a mí no me aportó ningún nivel académico que no tuviera previamente antes de su realización".

En su opinión, "resulta difícil" saber si lo que ha calificado como una "operación de descrédito" contra su persona "obedece exclusivamente a una operación política de la izquierda y de sus socios" o si es el "precio a pagar" por "haber hecho cosas como combatir la corrupción en todo momento".

De cualquier forma, considera que en este "burdo intento van a fracasar" porque hay "constancia documental" de su máster.

En su comparecencia, ha mostrado un certificado académico "oficial" emitido por el vicerrectorado del máster, "con papel timbrado y sello oficial" y que contiene las doce asignaturas y el trabajo de fin de máster, según han explicado fuentes del Gobierno regional.

Cifuentes ha asegurado haber pagado la matrícula del máster por un importe de 1.586,39 euros, ha explicado que obtuvo un 7,5 en su trabajo de fin de máster y ha informado de que ha autorizado "formalmente" a la Universidad Rey Juan Carlos para hacerlo público.

Asimismo, ha afirmado que su título académico fue emitido el 23 de octubre de 2014 y pagó para su expedición 176,27 euros el 4 de noviembre del mismo año.

Sobre las calificaciones de no presentado en dos asignaturas, ha señalado que fue un "error de transcripción" que se detectó "cuando se fueron a abonar las tasas de expedición del título".

Según Cifuentes, el catedrático de Derecho financiero y tributario, Pablo Chico, mandó una carta al rector de la Universidad Rey Juan Carlos indicando que este "error" también "afectó a otros alumnos".

"Es un hecho que a sabiendas se ha silenciado y se ha manipulado convenientemente para tratar de echar por tierra mi reputación", ha añadido Cifuentes, que cree que con esto "queda acreditada la falsedad de un posible trato de favor en el procedimiento de corrección de las notas" de su máster.

El acta que mostró Cifuentes tenía dos firmas falsificadas. Vídeo: Agencia ATLAS

Por otro lado, Cifuentes ha anunciado que ya ha interpuesto la querella criminal contra los periodistas que han informado sobre su máster de la Universidad Rey Juan Carlos por "difundir una versión que nada tiene que ver con la realidad".

"Han utilizado para ello datos protegidos a los que han accedido en flagrante violación de la ley de protección de datos", ha dicho en referencia a los dos periodistas de elDiario.es.

Además, Cifuentes ha informado de que de forma simultánea ha solicitado "un acto de conciliación previo a la presentación de otra querella añadida por delitos contra el honor".

"Estoy tranquila. Fíjense hasta qué punto estoy tranquila, que he puesto este asunto en manos de los tribunales", ha apuntado.

Cifuentes se ha reafirmado en su "vocación de servicio público" y ha asegurado que "frente a los ataques y las maniobras" su respuesta y la de su Gobierno "va a ser la misma de siempre: trabajar por Madrid".

Ciudadanos pide una comisión de investigación



Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado que su partido va a impulsar una Comisión de Investigación en la Cámara Regional para "aclarar toda la verdad y dirimir todas las responsabilidades" en el caso de la presunta falsificación del máster de Cristina Cifuentes.

En su intervención en el pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid, ha mostrado su deseo de contar con el apoyo del PSOE y Podemos en la creación de la comisión de investigación y ha confiado en que estos grupos no estén preocupados por repartirse los sillones de la Puerta del Sol.

Aguado ha señalado que "a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes, como ya ha demostrado en Murcia o Andalucía".

"Las informaciones publicadas apuntan a la posible comisión de un delito muy grave, castigado incluso con penas de cárcel, como es la falsificación de un documento público", ha recordado Aguado.

A su juicio, "el prestigio de la universidad está en juego", por lo que "si la comisión confirma los hechos, a Ciudadanos no le temblará la mano a la hora de ser contundentes, como ya hemos demostrado en Murcia o Andalucía".

El portavoz de Ciudadanos ha reiterado que "frente a la actitud de la señora Cifuentes, que ha decidido esconderse en la Puerta del Sol durante quince días", Ciudadanos va a hacer "un ejercicio de responsabilidad para conocer la verdad, interrogando a los implicados y sacando a la luz las pruebas sobre lo que ha ocurrido".

Aguado ha adelantado que "Ciudadanos llamará a declarar a esta comisión al supuesto director del máster, a las tres profesoras que supuestamente firmaron el acta, al rector de la Universidad Rey Juan Carlos y al personal de la casa que participó en la modificación de las notas de Cifuentes", así como "a cualquier persona que tuviera conocimiento directo o indirecto de corrupción universitaria".

Además, ha manifestado que "la estabilidad de la Comunidad y el futuro de siete millones de madrileños merecen que actuemos de forma responsable y que sepamos la verdad antes de tomar decisiones".

Podemos: "¿Dónde está su TFM señora Cifuentes, dónde está?"



La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha pedido a Cifuentes que dimita porque "ya nadie la cree" y su continuidad en el cargo "daña a lo público" por las supuestas irregularidades en la obtención de su máster.

"Usted no presentó nunca ni defendió un Trabajo Fin de Máster", ha aseverado la portavoz de la formación morada, que ha asegurado que los documentos sobre el máster de la Universidad Rey Juan Carlos presentados hoy por la presidenta regional en el pleno extraordinario "no prueban absolutamente nada".

"¿Dónde está su TFM señora Cifuentes, dónde está?", se ha preguntado Ruiz-Huerta, que cree que la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos se puede hacer, pero para ello "no hace falta" seguir manteniendo a Cifuentes como presidenta.

"Ya nadie la cree señora Cifuentes, su carrera política ha terminado, ahorre el desprestigio que hace a las instituciones que usted permanezca en el cargo ni un minuto más".

Ruiz-Huerta ha asegurado que el máster de Cifuentes muestra la naturaleza del PP, de la que ha dicho que es un partido "corrupto hasta la médula" donde "no hay regeneración ni mirlos blancos".