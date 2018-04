La Fiscalía abre diligencias penales por el caso del máster de Cristina Cifuentes

La Fiscalía de Móstoles ha abierto diligencias de investigación penal por las denuncias presentadas por asociaciones de estudiantes por las posibles irregularidades cometidas en la Universidad Rey Juan Carlos en relación con el máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

Fuentes fiscales han informado a Efe de que esa Fiscalía asumirá también la información que la propia Universidad ha anunciado que remitirá al apreciar que pudieran ser constitutivos de delito.

El asunto, tras el estudio previo de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado, ha sido remitido a la Fiscalía de área de Móstoles, ciudad madrileña donde tiene la sede la Universidad.

La investigación se ha abierto por la denuncia presentada el pasado 22 de marzo por trece asociaciones estudiantiles a raíz de que aparecieran en eldiario.es las primeras informaciones sobre la posible falsificación de las notas de Cifuentes.

Pero la Fiscalía se hará cargo también de la información que remita la Universidad Rey Juan Carlos, que hoy ha anunciado la remisión al ministerio público de los datos recabados en su investigación que tienen apariencia de ser constitutivos de delito.

La Universidad ha hecho eso anuncio tras iniciar los trabajos de investigación interna y tras escuchar la declaración de la presidenta del tribunal, Alicia López de los Mozos, quien, según El Confidencial, ha afirmado que ella no formó parte del mismo y que su firma fue falsificada.

Cifuentes cree que es "una buena noticia"



Cristina Cifuentes ha tildado de "buena noticia" que la URJC haya decidido trasladar a la Fiscalía que investigue si hubo delitos con las calificaciones de su máster y espera que se llegue "hasta el final".

Así lo ha indicado la presidenta en los pasillos de la Asamblea de Madrid en declaraciones a los medios de comunicación, donde también ha asegurado que "siempre" ha apoyado y por supuesto en esta ocasión también "cualquier actuación, cualquiera, que lleve a cabo la Universidad para aclarar" el asunto.

En este sentido, ha recordado que ella apoyó "desde el primer momento la información reservada" y ahora cree que trasladar el asunto a la Fiscalía es "una buena noticia porque sin duda lo va a aclarar". "Quiero recordar que yo he sido la primera que lamentablemente todo este asunto tan lamentable, valga la redundancia, lo he tenido que poner en manos de los tribunales", ha apostillado.

Cifuentes espera que "se llegue hasta el final y si ha habido errores o irregularidades lo determine quién lo tenga que determinar". La dirigente madrileña ha reconocido que está "afectada" al tratarse de una cuestión que la atañe directamente así como que es "la mayor interesada en que este asunto se clarifique y se sepa lo que ha ocurrido".

La presidenta autonómica ha sostenido que "en absoluto" se plantea dimitir y ha confesado que se siente apoyada por su formación. "Me he sentido apoyada y no tengo duda de mi partido", ha defendido.

En cuanto a que una de las profesoras del tribunal evaluador que constaba en el acta del Trabajo Fin de Máster (TFM) ha admitido que no la evaluó, Cifuentes ha reiterado que no le corresponde "a ningún alumno determinar qué personas conforman los tribunales" y que es algo que tendrá que verse "dentro de la investigación".

"Nosotros hicimos llegar a todos los medios de comunicación un documento donde aparecía el nombre de esa persona y la firma. Ese documento nos lo remitió el Rectorado de la Universidad. Yo desconozco por completo quienes eran las personas que formaban parte del tribunal", ha relatado.