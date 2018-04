Puigdemont saldrá hoy de la cárcel tras la decisión de la justicia alemana

Carles Puigdemont saldrá hoy de la prisión de Neumünster después de que la justicia alemana le haya dejado en libertad bajo fianza descartando el delito de rebelión. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) anunciaba a última hora de este jueves que ya ha hecho efectiva la transferencia de 75.000 euros de la fianza..



"Acabamos de pagar la fianza que ha determinado la justicia alemana del presidente Carles Puigdemont", ha asegurado la ANC desde su cuenta en Twitter, donde ha señalado que su "caja de solidaridad" en apoyo a los presos soberanistas "ya ha pagado casi 4 millones de euros en fianzas".



Una quincena de diputados de JxCat en el Parlament recibirán al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont este viernes a la salida de la cárcel en Alemania.Viajarán hoy mismo y por la tarde hablarán en una rueda de prensa en Neumünster o en una ciudad del mismo land alemán, han informado fuentes de JxCat.



Puigdemont ha celebrado este jueves vía Twitter que el juez haya dictado libertad para él: "Nos vemos mañana. ¡Muchas gracias a todos!", ha dicho, y la ANC y Òmnium Cultural han anunciado que este mismo jueves prevén hacen una transferencia con los 75.000 euros de la fianza.







La Justicia alemana descarta el delito de rebelión

Una molt bona notícia, president @KRLS. Sempre no hem dit: mai hi ha hagut violència. El delicte de rebel·lió és totalment infundat. S'ha d'acabar ja aquesta persecució política a base d'un relat completament fals. https://t.co/KlBsELMIsr „ Roger Torrent ?? (@rogertorrent) 5 de abril de 2018

Cuevillas: "Siempre tuve plena confianza en la Justicia alemana"

Sempre havia dit que mantenia plena confiança en la justícia alemanya. #Seguim



La justícia alemanya deixa Puigdemont en llibertat i descarta el delicte de rebel·lió https://t.co/wfDlgziY9f „ J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 5 de abril de 2018

La Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) ha descartado este jueves el delito de rebelión en el proceso de extradición a España del expresidente de la Generalitaty lo ha dejado enmientras estudia la entrega por malversación.Según ha explicado el tribunal en un comunicado, la sala primera de lo penal considera que la imputación del delito de rebeliónpor no cumplirse el requisito de la violencia, pero cree que scomo malversación de fondos públicos, por lo que el proceso de extradición sigue adelante.La Audiencia no cree que Puigdemont corra riesgo de persecución política: "Con la malversación de fondos públicos, al perseguido se le acusa de un acto concreto, no por sus ideas políticas".Aunque afirma que continúa el riesgo de fuga, el tribunal opina que, al ser "inadmisible" el delito de rebelión, ese riesgo se reduce de forma considerable, por lo que deja en libertad al político independentistaSegún apunta, "por motivos jurídicos"de acuerdo con el Código Penal español, ya que "los actos que se le imputan no serían punibles en Alemania según la legislación vigente aquí".A su juicio, el delito que podría ser equiparable en Alemania, el de, no puede aplicarse porque no se cumple el requisito de la "violencia".En un caso similar, elalemán determinó que para cumplir con el concepto de violencia "no basta con que se amenace con ella o que se use" para inducir a los órganos del estado a actuar del modo deseado, sino que es necesario también que esa violencia tenga la capacidad de "doblegar la voluntad de esos órganos constitucionales"., destaca.Tras conocerse la decisión de la justicia alemana, se han sucedido las reacciones ena través de las redes sociales, entre ellas la del presidente del Parlament, Roger Torrent, que lo ha considerado una "muy buena noticia" y que ha insistido en quepor lo que el delito de rebelión "es totalmente infundado".El portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, ha remarcado el "gran contraste" entre una justicia alemana que "aplica el derecho" y deja en libertad a "inocentes" y una justicia española que actúa a su juicio con "condenas previas" a las sentencias.La portavoz de ERC,, ha "celebrado" la decisión de la justicia alemana y ha considerado que es "una muy buena noticia para la democracia y un nuevo revés para la justicia española", por lo que ha exigido la "libertad de los presos políticos que se demuestra que son rehenes", mientras queha reaccionado en Twitter con un emoticono sonriente.En cambio, el portavoz de Cs en el Parlament,, ha dicho respetar la decisión de la justicia alemana pero ha mantenido que "los políticos no pueden ser impunes".El primer secretario del PSC,ha asegurado también que respeta la decisión de la justicia alemana: "Nos parece bien".El presidente del PPC,, ha dicho "respetar" asimismo la decisión, pero ha sugerido que "hace falta vivir aquí para entender lo que de verdad está ocurriendo en Cataluña ".El jefe de filas de la CUP en el Parlament,, ha reaccionado con un tuit en el que retaba a JxCat y ERC a dar un paso más: "La liberación de Carles Puigdemont en Alemania es una victoria republicana, confirmémosla ya invistiéndolo president".Por otra parte, JxCat haa la investidura, para forzar al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena a pronunciarse sobre las "medidas cautelares" planteadas en un escrito que emitió el Comité de Derechos Humanos de la ONU el pasado 23 de marzo., el abogado de Carles Puigdemont, ha afirmado que siempre tuvo "plena confianza en la justicia alemana".ha indicado Cuevillas en Twitter, pocos minutos después de que trascendiera la resolución de la justicia alemana.