El PP apoyará la comisión de investigación sobre el máster de Cristina Cifuentes

El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha anunciado hoy que apoyará la comisión de investigación propuesta por Ciudadanos para dilucidar las supuestas irregularidades en el máster de Cristina Cifuentes.



Así lo ha anunciado el PP a través de Twitter después de que Ciudadanos haya dado hoy un plazo de 48 horas para que este partido apoyase la creación de este órgano y evitase así que la formación naranja pidiese la dimisión de la presidenta autonómica, cuyo Gobierno sostienen.



"Una vez presentada la iniciativa de creación de una Comisión de Investigación ante la Mesa de la Asamblea de Madrid, y si es conforme al Reglamento en su objeto y normas, apoyaremos su creación. Como siempre #sinmiedoalaverdad", ha escrito el PP en la red social.







Los populares madrileños han contestado así al plazo dado hoy por el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid,, que ha dicho que pediría la dimisión de Cifuentes de no obtener ese apoyo, en declaraciones a los periodistas tras la reunión del Comité Territorial del partido en Madrid.Aguado ha advertido que, de no apoyar la comisión, el PP debía buscar dentro de su listaTras la confirmación por parte del PP, el número dos de Cristina Cifuentes en el Gobierno madrileño y en el partido, Ángel Garrido, ha confirmado el apoyo a la comisión de investigación, aunque ha precisado que esto será así sólo si el objeto y las normas de la iniciativa sonGarrido ha dicho a los periodistas en la Convención Nacional del PP que Ciudadanos no ha concretado "exactamente" en qué momento está la iniciativa y ha explicado que dependerá de losal determinar si es asunto de la comunidad o no."No nos han llamado y tampoco nos han dicho si ya la han presentado conjuntamente con el resto de grupos de la oposición o si lo que quieren es plantearla de forma conjunta con el PP", ha añadido Garrido.En cualquier caso, estudiarán la iniciativa y, "con mucho gusto","Nunca hemos tenido, ni en esto ni en otro asunto, miedo a la verdad", ha agregado.Y sobre si la dirección nacional ha dado indicaciones sobre qué hacer, Garrido ha señalado que nadie les tiene que decir "nada en esta materia", porque lo que tiene que hacer el PP de Madrid esy para eso no necesitan que nadie se lo diga.