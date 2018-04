Detenida una cabecilla de los CDR acusada de delitos de terrorismo, sedición y rebelión

La Guardia Civil ha detenido en Cataluña a una integrante de los Comités de Defensa de la República (CDR) como presunta responsable de la coordinación de los cortes de carreteras y sabotajes en los peajes llevados a cabo por estos activistas en Semana Santa en la comunidad autónoma.

La operación persigue delitos de terrorismo, sedición y rebelión según han confirmado a Europa Press fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que coordina el operativo junto con el Instituto Armado y el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Fuentes de la investigación han señalado a Efe que se trata de la mujer que difundió en las redes sociales un audio en el que explicaba las acciones y estrategias que iban a llevar a cabo distintos comités y en el que no descartaba extenderlas a los puertos y a Mercabarna.

Además de esta detención, los agentes de la Guardia Civil están practicando registros en la localidad barcelonesa de Viladecans, según las mismas fuentes.

Durante la Semana Santa los CDR levantaron barreras en varios peajes de la red viaria catalana, cortaron carreteras y llevaron a cabo sabotajes para reivindicar la "república catalana" y pedir la liberación de los presos soberanistas.

Los CDR ya habían instado en Twitter a los conductores que retornaban de las vacaciones a que no pagaran los peajes. "Durante esta Operación Retorno de Semana Santa, vengas de donde vengas, no pagues ningún peaje" y "No tendrán a quién mandar si nosotros desobedecemos", fueron algunos de los mensajes publicados en esa red.

Durante la última semana de marzo la estación ferroviaria de Sants en Barcelona, la A-2, la N-340, la AP-7 y la Diagonal y la Meridiana, dos de las arterias más importantes de la Ciudad Condal, fueron objeto de cortes y acciones reivindicativas de estos comités.

La detenida también difundió en las redes un audio con consignas y planes de acción de los CDR, en los que no excluía la colaboración de algunos sindicatos.