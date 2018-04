Rivera: "El PP ya busca un relevo para Cifuentes"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado abril como el mes en el que se pondrá final al "caso universidad", como ha denominado al asunto sobre el máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, que acabará con su sustitución siguiendo la "solución murciana", una estrategia que ya está estudiando el PP, partido que está barajando varios nombres, ha dicho.

Hasta en tres ocasiones Rivera ha asegurado que le consta que el PP baraja varios nombres, sobre los que no ha querido pronunciarse porque no desea "matar a nadie políticamente". "Bastante se disparan entre ellos, le toca a Mariano Rajoy mover ficha", ha declarado a la prensa tras asistir a la entrega de los reconocimientos de los títulos de Hijos Adoptivos de Madrid al cantante Raphael y al director de cine Pedro Almodóvar.

"Este mes de abril tiene que ser el mes en el que se ponga fin, si es mañana mejor que pasado", ha declarado a la prensa, después de apuntar que "se ha acabado el tiempo de encubrir la trama de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC)", trama que "puede implicar a más cargos políticos".

Al PP le pide "sentido común y que acabe con el espectáculo porque los madrileños no se lo merecen. Los problemos internos del PP no tienen que salpicar a los madrileños". El candidato que cumpla las funciones de presidente interino debe "no estar imputado, que no esté en una trama de corrupción, que no haya mentido deliberadamente en nada". "Alguno tendrá el PP que no esté imputado y que tenga los másters que dice que tiene", ha ironizado.

"Con mucha serenidad y fimeza le pido a Mariano Rajoy, que es quien puede tomar esa decisión, que igual que hemos llegado a acuerdos en otros temas, como presupuestos o en la investidura, que en este caso tome la decisión, que no creo que sea fácil para ellos, pero que es la sensata y pasa por poner a otra persona ya que el PP ganó las elecciones y es la lista más votada. Que acabe la legislatura y luego ya los madrileños, en mayo de 2019, decidan quién gana las elecciones", ha argumentado.

Albert Rivera ha añadido que el fin de esta película ya es conocido, la "solución murciana". Espera que la sustitución llegue antes porque en ese caso se llegó a ella tras dos meses. "Que tomen la decisión cuanto antes", ha insistido el diputado.

"Hemos visto amenazas mafiosas, no es propio de una democracia que la policía tome declaración para investigar delitos a profesores de universidad. Cifuentes tiene que dimitir y dejar paso a un sustituto para acabar la legislatura", ha declarado Rivera.