Miles de personas exigen la libertad de los presos soberanistas en Barcelona

Unas 315.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona, han participado en la capital catalana en una manifestación convocada por la plataforma "Espai Democràcia i Convivència" etse domingo, para reclamar la libertad de los presos soberanistas encarcelados y que se busquen "espacios para el diálogo y la negociación política" para abordar la crisis catalana.



La cabecera de la manifestación se ha situado en la Plaza Espanya de la capital catalana, que desde antes de las 12.30 horas, hora oficial de inicio de la misma, se encontraba completamente llena, así como algunas calles adyacentes, como la calle Tarragona.



La marcha ha arrancado muy lentamente hacia las 12.45 horas para recorrer la Avenida Paral·lel hasta llegar al parque de las Tres Chimeneas, un trayecto de unos dos kilómetros donde a esa hora ya se encontraban apostadas miles de personas más, que han dificultaban el avance de la cabecera.



Convocada bajo el lema 'Por los derechos y las libertades, por la democracia y la cohesión, os queremos en casa', la manifestación coincide con los 6 meses del encarcelamiento de los líderes independentistas Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y Jordi Sànchez, expresidente de la Assemblea Nacional Catalana y actual diputado de JxCat.



La plataforma 'Espai Democràcia i Convivència' está integrada por diversas entidades, asociaciones y sindicatos, entre ellos CCOO y UGT, que consideran que "los problemas políticos deben tener una respuesta política y no represiva" y piden a las instituciones catalanas, españolas y europeas que busquen espacios para el diálogo y la negociación política".



A la convocatoria se han sumado los partidos independentistas y los comunes, y así han participado en la misma la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, la alcaldesa de Bardalona, Dolors Sabaté, y el coordinador de Catalunya en Comú, Xavier Domènech.



Los manifestantes llevaban numerosas banderas esteladas, pancartas con el lema 'Libertad presos políticos' y lazos y camisetas amarillas.



Durante todo el recorrido los participantes han lanzado consignas como "No estáis solos", "Somos gente de paz" o "Libertad presos políticos" y también se han escuchado gritos de "Puigdemont, president".



Al finalizar la marcha, hacia las 13.45 horas, representantes de las entidades convocantes han leído un manifiesto y familiares de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, sendas cartas escritas por ambos desde la prisión dirigidas a los manifestantes.



La petición de excarcelación de los dos Jordis se ha extendido al resto de presos soberanistas encarcelados: Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Turull, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva y Josep Rull.

Así, la candidatura soberanista JxCat y los partidos independentistas ERC y PDeCAT han celebrado la gran afluencia de personas a la manifestación convocada en Barcelona."Queremos agradecer su presencia a quienes han venido de lejos, con las familias, y especialmente a aquellos que no son independentistas pero son demócratas, que reconocen que vivimos en un Estado represivo y antidemocrático", ha señalado en declaraciones a los medios la diputada de JxCat Elsa Artadi.



En la misma línea, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha destacado que la marcha es "un grito diverso y plural" en favor de las libertades de los ciudadanos que sufren la "deriva autoritaria" del Estado que lleva a una "involución democrática" como país. "Este es un proceso democrático, político, cívico y pacífico, y queremos que, de una vez por todas la gente que está en la cárcel o en el exilio pueda volver a casa", ha recalcado la dirigente del PDeCAT Marta Pascal.



En este sentido, las tres políticas han coincidido en asegurar que los políticos presos lo están por sus ideas independentistas, que Artadi ha asegurado que son "legítimas y democráticas", ya que representan a dos millones de personas.



Asimismo, han resaltado el carácter festivo y pacífico de las manifestaciones como la de este domingo, que ha llenado de gente la avenida del Paral·lel de la capital catalana.



Llenar las calles

Avui a les 12.30 h, omplim el Paral·lel! Convivència, civisme i respecte a tothom, pensi com pensi. Llum als ulls i força al braç! #llibertat pic.twitter.com/ooTuERtDjQ — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 15 de abril de 2018

Demà, entre tots tornarem a apedaçar la llibertat que ens esquinça un Estat autoritari. Serà una fabulosa i colossal manifestació de pau i dignitat, que els nostres repressors mai no podran exhibir. I direm serenament a tot el món que volem viure en pau, lliures i sense por. — Carles Puigdemont ?? (@KRLS) 14 de abril de 2018

Missatge de Jordi Turull:



"Demà molts de vosaltres omplireu Barcelona d'un clam de llibertat. Nosaltres omplirem tres presons de dignitat"

#elmeucosalapresoelmeucoraCatalunya — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 14 de abril de 2018

Por otro lado, el expresidente catalán, actualmente en prisión, hanpara pedir la libertad de los políticos soberanistas encarcelados, en la manifestación que se ha convocado este domingo.A través de su cuenta de Twitter, Sànchez,(ANC) que hoy cumple 6 meses en prisión, al igual que el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha indicado: "¡Hoy a las 12.30 h, llenemos el Paral·lel!".Jordi Sánchez, que fue, solicita que en la manifestación se imponga la "convivencia, el civismo y el respeto a todo el mundo, piense como piense", para concluir: "¡Luz en los ojos y fuerza en el brazo! #libertad".También en su cuenta de Twitter Carles Puigdemont asegura queque nos rasga un Estado autoritario"."Será una fabulosa y colosal manifestación de paz y dignidad, que nuestros represores nunca podrán exhibir. Y diremos serenamente a todo el mundo que queremos vivir en paz, libres y sin miedo", concluye Puigdemont.Por su parte, el diputado autonómicoy que actualmente está encarcelado en Estremera, se ha dirigido desde su perfil de Twitter a quienes piensan acudir a la manifestación con el mensaje: ". Nosotros llenaremos tres prisiones de dignidad".