El director de la Guardia Civil ve "evidente" terrorismo en la agresión de Alsasua

El director general de la Guardia Civil, José Manuel Holgado, ha dicho que si el juez da por probados los testimonios de las víctimas y testigos de la agresión a dos agentes y sus parejas en Alsasua (Navarra), es "evidente" que se trata de terrorismo.

Holgado ha hecho estas manifestaciones en la Comisión de Interior del Congreso, donde ha comparecido para explicar los presupuestos de su departamento en 2018.

Lo de Alsasua, ha resaltado, es una "salvaje paliza, no lo dudo. No sé si será terrorismo o no, pero para mí lo es", ha enfatizado Holgado en coincidencia con el juicio que sobre esa agresión se está desarrollando en la Audiencia Nacional esta misma semana.

Tras indicar que este tipo de conductas humillan y son denigrantes, Holgado ha dicho que "si el juez da por probado los testimonios que hemos escuchado (en el juicio) por parte de los testigos, de las víctimas, el concepto de terrorismo es evidente".

Y ha concluido: "El uso de la violencia con fines políticos infunde miedo, humillación y temor".

Mientras, el diputado de Ciudadanos Miguel Gutiérrez también se ha referido a esa agresión y ha querido tener un recuerdo para Óscar y Álvaro, los guardias "golpeados y apaleados" en Alsasua y a sus parejas, que también sufrieron esa violencia que aunque "algunos digan que es de baja intensidad, para ellos fue de altísima intensidad".

Asimismo, ha lamentado que en la manifestación en Navarra en apoyo a los agredidos no hubiera más partidos nacionales.