El acto sobre el fin de ETA finalizará con la lectura de una declaración

El acto sobre el fin de ETA convocado el 4 de mayo en la localidad vascofrancesa de Cambo-les-Bains comenzará a mediodía y concluirá con la lectura de una declaración a cargo de "representantes de la comunidad internacional".

Las tres entidades organizadoras, el Grupo Internacional de Contacto (GIC), Bake Bidea y el Foro Social Permanente, han avanzado en un comunicado algunos datos sobre el desarrollo de la jornada, que comenzará a las 12.00 horas en Villar Arnaga, la casona construida a principios del siglo XX por Edmond Rostand, autor de "Cyrano de Bergerac".

Los organizadores han explicado que ya se han cursado las invitaciones para "la totalidad de las instituciones de los tres territorios (Euskadi, Navarra y el País Vasco francés), los partidos políticos y los sindicatos".

También se ha invitado a "las entidades de la sociedad civil que obran por la resolución del conflicto".

Los gobiernos vasco y navarro ya han anunciado que no acudirán a la cita, mientras que el PNV enviará a una delegación y el PSE-EE ha avanzado que no lo hará.

Sí está asegurada la presencia de representantes de prácticamente todo el arco político francés, algunos de ellos, como el alcalde de Bayona, Jean René Etchegaray (UDI), y el de Hendaya, Kotte Ecenarro (PS), ya estuvieron presentes en la presentación del encuentro el pasado lunes en Bayona (Francia).

Estos son hasta ahora los únicos detalles que se conocen de una jornada a la que también se ha convocado, tal y como anunció ayer el portavoz del Foro Social, Agus Hernan, a todas las personalidades internacionales que participaron el 17 de octubre de 2011 en la conferencia de Aiete que allanó el camino al cese definitivo de la actividad terrorista de ETA.

En aquella ocasión, estuvieron presentes en el Palacio de Aiete de San Sebastián el ex secretario general de la ONU Kofi Annan, la ex primera ministra de Noruega Gro Harlem Bruntland, el ex primer ministro de Irlanda Bertie Ahern, el líder del Sinn Fein Gerry Adams, el exministro de Interior y Defensa de Francia Pierre Joxe y el exjefe del gabinete de Tony Blair Johathan Powell.

Los organizadores no han informado de qué manera ni en qué momento ETA hará llegar a la sociedad la decisión de disolverse, aunque sí han insistido en que el mensaje será "claro y concluyente, y va a terminar su historia".