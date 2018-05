Las víctimas critican que no es el final de ETA que merecen

La presidenta del Colectivo de víctimas del terrorismo Covite, Consuelo Ordóñez, ha acusado al Gobierno central de haber "hurtado a las víctimas de ETA la foto de la derrota" de la banda terrorista, cuyo final no es el que "merecen" ni este colectivo, ni la sociedad, y que hubiera sido "diferente" si el Ejecutivo central "hubiera puesto algún empeño en ello".

Covite ha presentado este miércoles en San Sebastián el manifiesto 'ETA quiere poner el contador a cero', que ya han suscrito más de 40.000 personas, entre ellas, víctimas de la banda terrorista y del IRA. El documento ha sido leído por Joaquín Echeverría, padre de Ignacio Echeverría, el 'héroe del monopatín', asesinado por Dáesh en los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Londres el 3 de junio del pasado año.

Además, en la presentación han tomado parte el portavoz de la South East Fermanagh Foundation (SEEF), entidad norirlandesa que agrupa a damnificados por el terrorismo en Irlanda del Norte, Ken Funston, así como parte de los promotores del manifiesto que son, además de Ordóñez; la eurodiputada de UPyD, Maite Pagazaurtundua; los filósofos Joseba Arregi y Fernando Savater, el político Teo Uriarte, el catedrático de Historia Luis Castells y el doctor en Ciencias Políticas y que fue miembro del grupo de expertos del área de paz de Bakeaz, Martín Alonso, arropados por una treintena de víctimas del terrorismo.

Ordóñez ha acusado al Gobierno central de "hurtar a las víctimas la foto de la derrota de ETA", cuyo final "habría sido distinto si no hubiera permanecido impasible ante sus movimientos". La presidenta de Covite ha denunciado que "éste no es el final de ETA que querían ni la sociedad, ni las víctimas".

"Imagínense un vídeo grabado en una institución internacional de renombre, y difundido a medios de todo el mundo, que el protagonista de ese vídeo es Josu Ternera, al que las fuerzas de seguridad no han podido detener pero que se ha movido a sus anchas por todo Europa durante los últimos quince años. Imaginen un acto público con el aval de personalidades internacionales y con cargos electos españoles y franceses como teloneros de honor", ha señalado, para incidir en que "no, no es éste el final de ETA que queríamos, no es éste, sobre todo, el final de ETA que nos merecíamos".

A su juicio, el final de la banda terrorista "pudiera haber sido diferente, debería haber sido diferente, si nuestro Gobierno hubiera puesto algún empeño en ello". En este sentido, ha censurado que desde el cese definitivo de la actividad armada por parte de ETA en 2011, el Ejecutivo central "ha permanecido impasible ante todos los movimientos de la organización terrorista".

Ordóñez ha insistido en que el Gobierno central "puede presumir de que las instituciones y el Estado de derecho han derrotado a ETA, pero una ETA derrotada no sería la protagonista de su propio final, una ETA derrotada no tendría avales internacionales y una ETA derrotada no tendría a uno de los terroristas más buscados de nuestro país protagonizando un spot publicitario".

La presidenta de Covite ha afirmado que el Gobierno central ha "hurtado" a las víctimas de ETA "la foto de la derrota" de la banda terrorista y la sociedad sigue esperando a que diga "por qué". "Estos días se está poniendo el foco en los terroristas y se está dejando de apuntar a un lugar clave, nuestras instituciones. Ahí están sentados no solo los herederos políticos de los pistoleros, sino los ideólogos", ha subrayado.

En este sentido, ha incidido en que "todos y cada uno de los miembros de la izquierda abertzale han asumido, sin ambages, el proyecto político totalitario y excluyente de ETA, pero han evitado asumir también sus responsabilidades en la historia del terrorismo y esas responsabilidades son políticas, intelectuales y fácticas". Ordóñez ha advertido de que ETA "puede poner punto y final a su trayectoria como organización, pero la desactivación de sus siglas no significa que se desactive el proyecto político que muchos ciudadanos han aireado y asumido como propio justificando las acciones criminales de los terroristas".

Manifiesto de las víctimas de terrorismo ante el final de ETA. Vídeo: EP/Foto: AFP

"Mientras una parte de la población continúe legitimando el terrorismo, ETA seguirá viva y será necesario deslegitimarla", ha sostenido, al tiempo que ha incidido en que el final de ETA tampoco supone que "sus responsabilidades se diluyan", porque éstas tienen "nombre y apellidos, el de los 358 asesinados cuyos crímenes están sin resolver; el de los más de 2.500 heridos y mutilados; el de los desaparecidos; los secuestrados; el de los extorsionados y exiliados forzosos que con su marcha bajo peligro de muerte modificaron de forma definitiva el censo electoral del País Vasco y Navarra".

Además, ha señalado que mientras eso ocurría "otra parte de nuestros conciudadanos ejercían de espías, de informadores, de recolectores de información, de chivatos y todo al amparo del nacionalismo". "Lo que esta sociedad ha vivido a manos de ETA ha sido una macrovictimización y un vídeo con tres encapuchados no debe, ni puede, diluir sus responsabilidades", ha añadido.

También ha emplazado a la ciudadanía a responder con "dignidad", con "altura moral, memoria y desprecio intelectual" a ETA en su búsqueda de la "absolución histórica". "La única frase decente que podrían pronunciar los terroristas empieza y acaba con un 'nunca tendríamos que haber existido'", ha finalizado.

Errores



Por su parte, Funston ha pedido al Gobierno español que no cometa "los mismos errores" que los ejecutivos británico e irlandés en la negociación y firma del 'Acuerdo de Belfast', cuyo resultado ha sido "el empoderamiento del terrorismo y sus anexos políticos".

A su juicio la "supuesta disculpa de ETA no está basada en el remordimiento y el reconocimiento genuino de la ilegitimidad" de su terrorismo, sino que es "selectiva" y se centra en "disminuir la brutalidad de su propia campaña ilegítima de terrorismo sostenido contra sus propios compatriotas, mujeres y niños", al igual que ha indicado "sucedió con la disculpa del IRA Provisional".

Además, ha advertido al Ejecutivo central de que no puede haber "recompensas" para los terroristas de ETA y deben "mantenerse firmes y decididos", sin "doblegarse a la presión local o internacional para ofrecer concesiones" a la banda terrorista.

Pagazaurtundua ha señalado que "ETA y sus herederos políticos no se han desprendido de la mentira, ni de la justificación y legitimación del asesinato", porque "quieren trucar el contador de su responsabilidad" y así "de la mentira, engaño y violencia de antes, sólo han abandonado la violencia".

"No reconocen la identidad excluyente de un nacionalismo excluyente por la que nos persiguieron e intentaron asesinar a muchos más de los que pudieron asesinar", ha apuntado, para añadir que "ahí sigue estando la fuente de la hoja de ruta mentirosa" del final de la banda terrorista.

Por su parte, Savater ha recordado que "la primera víctima de ETA fue la democracia" española y, por tanto, la "herencia" de la banda terrorista es la "lucha contra la libertad y la democracia" y quienes "representan esa herencia" son también "enemigos" de ambas.

Alonso, por su parte, ha realizado una valoración del último comunicado de la banda terrorista que "no está dispuesta a asumir su pesada mochila", por lo que sigue "violentando el lenguaje", en lo que ha considerado un intento de "autolavado" que "necesita" el "personal del nacionalismo radical para hacer que no son lo que eran, sin renunciar a lo que fueron".



Zoido: "Nada va a obtener ETA"



El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha pronunciado sobre la carta de ETA en Marrakech (Marruecos), donde ha participado en la V Conferencia Ministerial Euroafricana sobre inmigración.

Zoido, a los terroristas de ETA: "Nada van a conseguir". Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE

El ministro ha señalado, sobre los terroristas, que "nada obtuvieron por dejar de matar y nada van a obtener por hacer una declaración que ellos llaman de disolución".

"A partir del día cuatro las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas seguirán persiguiendo a los terroristas allá donde se encuentren", ha destacado Zoido.