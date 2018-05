Rajoy acusa a ERC de anteponer los intereses personales de Puigdemont

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acusado a ERC de ser incapaz de impulsar un Ejecutivo en Cataluña que pueda gobernar y de haber metido a la política catalana "en un bucle absurdo" en el que se anteponen los intereses "de un solo individuo", Carles Puigdemont, a los de los ciudadanos.

"Ni el Estado, ni el Gobierno, ni los jueces, ni esta Cámara tienen la culpa", le ha dicho el presidente al senador de ERC Joaquim Ayats en la sesión de control al Ejecutivo en el Senado de este martes.

El portavoz adjunto de ERC en la Cámara Alta ha criticado el sistema judicial español por sentencias como la de 'La Manada' o por causas como la que se sigue por terrorismo en la Audiencia Nacional contra los detenidos en Alsasua o de los componentes de los llamados 'comités de defensa de la república' de Cataluña, entre otros. El senador ha dicho que los jueces tienen ideología y dictan sentencia de acuerdo con ella.

Rajoy ha defendido el sistema judicial porque es "garantía de derecho y libertades", así como la separación de poderes y el sometimiento de todos los ciudadanos a la ley. "La justicia la imparten jueces independientes, no usted, que ha tratado de sustituir hoy aquí las decisiones de los jueces", ha añadido.

El presidente ha subrayado a continuación que la subordinación a la ley y el cumplimiento de las sentencias es necesario para la convivencia, porque si no "cualquier ciudadano podría decir que tiene la razón", y ha advertido de que liquidar estos fundamentos "no conduce a nada bueno".

Y en este punto le ha dicho al portavoz de ERC que no está seguro de que ambos piensen al respecto lo mismo, "que la ley hay que cumplirla". "Y me preocupa", ha agregado. "Y no tengo tampoco clara su idea de Justicia", ha continuado, en referencia a la intención del independentismo de crear una república en la que los jueces sean nombrados por el Gobierno. "¿A usted le parece normal?", le ha preguntado al senador.

Rajoy ha reclamado a ERC que no se preocupe "tanto" por la Justicia española y lo haga "de verdad" por la política catalana, que sigue sin presidente de la Generalitat. "Dejen de generar frustración, dejen de fabular sobre oscuras injerencias del Gobierno sobre jueces y tribunales. Lo que los catalanes quieren hoy, piensen lo que piensen, es que se forme un gobierno dentro de la ley que gobierne para todos y termine con la división en la sociedad", ha concluido.