Rajoy: "Lo que hemos escuchado de Torra no nos gusta"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado hoy que, a la espera de juzgar a Quim Torra por sus hechos si es elegido presidente de la Generalitat, lo que ha visto y escuchado de él no le gusta.



Rajoy, en un acto del PP en Jerez mientras en el Parlament intervenía Torra en la primera jornada del pleno que debate su investidura, ha reiterado que el Gobierno garantizará en todo momento el cumplimiento de la ley.



Para el jefe del Ejecutivo, lo escuchado a Torra no es representativo de lo que es Cataluña.



Torra, al inicio de su discurso de investidura, ha reivindicado a Carles Puigdemont como "presidente legítimo" de Cataluña y ha prometido ser "leal al mandato del 1-O" para "construir un Estado independiente en forma de república".



No obstante, no ha querido hacer más juicios de valor sobre el candidato y, al igual que hizo ayer, ha emplazado a juzgarle por sus hechos si alcanza la Presidencia de la Generalitat.



Rajoy ha subrayado que lo que necesita Cataluña es un gobierno ya, que cumpla la ley y que gobierne para todos con independencia de lo que puedan votar unos y otros.



Y al igual que hizo también ayer en otro acto en Cádiz, ha garantizado que el Gobierno hará cumplir la ley y la Constitución, que se mantendrá la unidad de España y que nadie podrá actuar contra la igualdad de todos los españoles porque esa es la base de la democracia.





El Gobierno advierte a Torra de que estará "vigilante"

Rivera pide que no se levante el 155

"En unos días se levantará el 155 y no tendremos excusas para no trabajar sin descanso por la república catalana", dice Torra. Su discurso incendiario evidencia que no cumplirá la Constitución. Rajoy debe rectificar: no levantemos el 155 hasta poner fin al proceso separatista. — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 12 de mayo de 2018

El Gobierno ha acusado a Torra de haber ofrecido en la sesión de investidura un discurso, y le ha advertido de quede los actos que cometa en el futuro su posible Govern."Cualquier ilegalidad será reparada y cualquier vulneración de nuestro marco constitucional será respondida", avisa el Ejecutivo, que recuerda además que la coalición Junts per Catalunya no ganó las elecciones. "Ni los que pretenden votarle representan a la mayoría del pueblo catalán", agrega el Gobierno en un comunicado.El Ejecutivo subraya que su discurso ha sido "una falta de respeto" a las instituciones de Cataluña y sus palabras han evidenciado"Ha demostrado que no tiene ningún interés en construir un diálogo en el propio Parlament, en el conjunto de la sociedad y con nadie que no se someta exactamente a sus planteamientos", señala el comunicado.El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha pedido al Gobierno que no se levante el artículo 155 sobre Cataluña "hasta poner fin al proceso separatista" y ha calificado de "incendiario" el discurso de investidura hoy del candidato a la Presidencia de la Generalitat.Rivera ha reaccionado a través de un mensaje en Twitter a la intervención de Torra en el Parlamento catalán y ha pedido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no rectifique en la aplicación del 155."En unos días se levantará el 155 y no tendremos excusas para no trabajar sin descanso por la república catalana", dice Torra, según ha transcrito Rivera, que añade en su twitt que "su discurso incendiario evidencia que no cumplirá la Constitución. Rajoy debe rectificar:".