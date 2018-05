Garrido defiende el "proyecto coherente" del PP

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones y candidato del PP a la misma, Ángel Garrido, ha defendido este jueves el "proyecto coherente" del PP para la región que necesita "estabilidad, experiencia y continuidad" y que no se puede permitir "experimentos, giros bruscos ni fórmulas radicales", que representan los grupos políticos alternativos a su formación.

En su discurso en la primera jornada del Pleno de Investidura que ha tenido lugar en la Asamblea de Madrid, Garrido ha comenzado incidiendo en que nunca ha esperado ser el protagonista y que, como él, son muchos los que no esperaban una Legislatura como la que se ha vivido. Pero, ha sostenido que no va a rehuir su responsabilidad ante los madrileños, ante la región y ante su partido porque "carecería de toda lógica paralizar" las políticas puestas en marcha. "No podemos permitirnos paréntesis o parones", ha dicho.

Dicha responsabilidad, consiste para el candidato, "en proporcionar estabilidad al Gobierno de la Comunidad de Madrid, en completar un proyecto político que, para todos los ciudadanos, está resultando muy fructífero, y en representar con la mayor transparencia y empatía a todos los madrileños".

Por ello, ha apelado a la responsabilidad de la Cámara para que respalde estos objetivos en el marco "del derecho a gobernar del PP", desde la legitimidad que le otorga formar parte "de la lista electoral más votada".

"Es ese veredicto nítido de las urnas el que hoy sigue respaldando la opción de Gobierno que represento, fortalecida además por una gestión muy positiva en estos últimos tres años, que hemos desarrollado, precisamente, para dar cumplimiento al programa que entonces eligieron los madrileños", ha defendido.

Se trata de un programa, ha expuesto Garrido, que se ha marcado como objetivos "la lucha contra el paro, la creación de empleo, la bajada de impuestos, el impulso de la sanidad y la educación públicas, la mejora del conjunto de los servicios públicos, el equilibrio social y territorial; o la gestión honrada y transparente de la Administración".

En este punto, ha dejado claro que si hay que investir a un nuevo presidente "no se debe a los problemas de la gestión del equipo que ha gobernado, ni tampoco a la situación de la región, que es objetivamente mejor ahora que en 2015". Para el candidato, estos tres últimos años "se cuentan como los más productivos que el PP ha proporcionado a la Comunidad".

Garrido ha hecho un balance "positivo" de medidas llevadas a cabo, que se sustentan en el programa electoral de los 'populares' y en el acuerdo de investidura con Ciudadanos. Así, ha defendido que del primero se han cumplido 218 de 300 puntos, el 72,3 por ciento del mismo; se están desarrollando 78 y quedan pendientes cuatro.

Así, el candidato del PP ha celebrado la bajada de las cifras del paro y ha resaltado que son 285 personas las que encuentran cada día trabajo en la región. Además, ha defendido la puesta en marcha de la Estrategia Madrid por el Empleo.

Por otra parte, ha celebrado los acuerdos de consenso acordados con los agentes sociales, "una de las principales líneas de trabajo" del Ejecutivo. Son 14 los alcanzados en la Legislatura, ha desgranado, para al tiempo poner como ejemplo el Pacto por la Cañada Real.

Asimismo, Garrido ha resaltado la renovación del Consejo de Administración de Telemadrid o el impulso a la reforma del Estatuto de Autonomía, la eliminación de aforamientos o la limitación de mandatos del presidente.

Además, el candidato del PP ha hecho especial hincapié en la Ley para la Protección, Reconocimiento y Memoria de las Víctimas del Terrorismo; la "mayor" Oferta de Empleo Público de los últimos 16 años, que suma 25.072 plazas o el Plan de Mejora de la Justicia.

En cuanto a la sanidad, ha resaltado la bajada de la lista de espera quirúrgica se ha reducido a 47 días, que es ya "la más baja de España", Plan de Modernización de Infraestructuras Hospitalarias, dotado con 1.000 millones de euros o la elección de gerentes de los hospitales.

Mientras que en Educación, Garrido ha recordado que se han destinado a becas y ayudas 120 millones de euros en el curso 2017-18 o que 205.000 estudiantes se han beneficiado de la bajada de tasas escolares. Asimismo, ha defendido el "cheque guardería", la estabilización de las plantillas docentes o la extensión del programa bilingüe.

Por otra parte, Garrido ha incidido en las políticas puestas en marcha de atención a mayores, dependientes y personas con discapacidad, entre las que se encuentra el Plan de Residencias 2017-2020.

En lo referido a viviendas sociales, el candidato 'popular' ha incidido en que se han entregado 2.187, "superando el compromiso electoral de 1.200 viviendas". Mientras que en transportes, ha recordado que pusieron en marcha el abono joven a 20 euros o la construcción del carril Bus-VAO para la A-2.

En otro orden de cosas, ha defendido la presentación de la Ley del suelo o Ley de protección de animales de compañía y ha hecho especial hincapié en el ámbito de la cultura y el turismo. Así, ha defendido el Plan Estratégico de Turismo 2016-2019 o la potenciación de la Red de Teatros en 64 localidades.