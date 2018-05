La Fiscalía alemana pide la entrega a España de Puigdemont por rebelión

La Fiscalía de Schleswig-Holstein (norte de Alemania) solicitará a la Audiencia Territorial de ese Land alemán la extradición a España por rebelión del expresidente catalán Carles Puigdemont, tras examinar los nuevos documentos presentados por la justicia española.

La petición incluye, además, el delito de alteración del orden público.

Fuentes de esa Fiscalía informaron hoy de esa nueva petición que deberá estudiar ahora el tribunal, al que ya solicitó el 9 de mayo el ingreso en prisión de Puigdemont, lo que fue rechazado por esa corte.

El plazo recomendado de 60 días para que la justicia alemana decidiese sobre Puigdemont expira el próximo jueves.

En todo caso, será el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein el encargado de decidir si da o no luz verde a la solicitud, es decir, si cumple o no con las pretensiones del juez español Pablo Llarena. De autorizar la extradición, los abogados del ex presidente catalán todavía podrían recurrir al Tribunal Constitucional germano para frenar su puesta a disposición de la justicia ibérica.

Puigdemont fue detenido en el norte de Alemania el pasado 25 de marzo cuando cruzó la frontera con Dinamarca procedente de una conferencia que había ofrecido en Finlandia. La Justicia española había emitido previamente una euroorden de detención ya que el político está siendo investigado por el referéndum de independencia celebrado en octubre en Cataluña, que el Tribunal Constitucional español declaró ilegal.