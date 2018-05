El PSOE estudia una moción de censura a Rajoy

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, está estudiando la posibilidad de presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como respuesta política a la sentencia del caso Gürtel, han confirmado a Efe fuentes de su entorno.



Sánchez, que lleva toda la tarde reunido en Ferraz con parte de la dirección del partido, ha convocado una reunión extraordinaria de la comisión ejecutiva para mañana a las 11.00, con el fin de adoptar una decisión. Podemos ya ha asegurado que prestaría su apoyo.



En la Ejecutiva Federal hay quien se inclina por dar el paso ante una situación de emergencia como la que, a su juicio, se abre con la sentencia de la Gürtel. Consideran necesario que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, se presente como candidato alternativo a Rajoy y pudiera dirigir una especie de gobierno de concentración en lo que resta de legislatura.



También desde algunas federaciones socialistas creen que ha llegado el momento de plantear una moción de censura contra Rajoy, como le ha pedido este jueves a Sánchez el líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha asegurado que los partidos catalanes le apoyarían sin condiciones.



La primera dirigente territorial socialista en pedir abiertamente una moción de censura ha sido la secretaria general del Partido Socialista de Navarra, María Chivite. A través de su cuenta en Twitter, ha anunciado que le había transmitido a Sánchez que considera "inasumible que en un sistema democrático tener al frente del gobierno a un partido condenado por corrupción".





Es inasumible en un sistema democrático tener al frente del gobierno a un partido condenado por corrupción. Así se lo he transmitido a @sanchezcastejon, necesitamos represtigiar las instituciones, fortalecer la democracia #MociondeCensura — María Chivite (@mavichina) 24 de mayo de 2018

"Necesitamos represtigiar las instituciones, fortalecer la democracia. #Mociondecensura", ha escrito en su mensaje en la red social.Desde otras federaciones socialistas creen que la sentencia de la Gürtel obliga al menos a "" la presentación de una moción de censura, si bien señalan como línea roja que no se debería traspasar el que su aprobación dependiera de los votos de los partidos independentistas.El líder del PSOE, Pedro Sánchez, siempre se ha negado a presentar una moción de censura que dependiera del apoyo de los independentistas, aunque tampoco llegó a cerrar la puerta de manera rotunda a hacer uso de estaen caso de que las circunstancias así lo requiriesen.Por eso, el acuerdo al que llegue este viernes la Ejecutiva puede que se limite al anuncio por parte de Sánchez de su disposición a presentar una moción de censura, que iría acompañado de un llamamiento a Ciudadanos a que lo hiciera posible.Y es que desde algunas federaciones socialistas no ven la viabilidad de un Gobierno alternativo que no contara con el beneplácito de Ciudadanos y que se apoyara en exclusiva en