Moción de censura en directo | Rajoy: "La moción de censura es impulsiva e irrespetuosa"

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha arrancado la defensa de la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy, apelando a la responsabilidad del PP en el caso Gürtel: "lo dice la Justicia". "No ha tenido ni la decencia política de dimitir", ha dicho.

Ábalos ha asegurado hoy que el PP habría sido condenado "también penalmente" y no solo civilmente por la trama Gürtel si hubiese sido juzgado con el actual Código Penal.

Durante su intervención para presentar la moción de censura de su partido contra el Gobierno, Ábalos ha afirmado que el PP ha sido condenado civilmente y no penalmente "simplemente por la fecha en la que se cometieron los actos" recogidos en la sentencia, algunos de cuyos fragmentos ha leído. Pero "si se hubiese aplicado el actual Código Penal al PP se le habría condenado también penalmente", ha aseverado.

Ábalos ha reprochado hoy a Rajoy, que mientras "la España real luchaba, ustedes hacían ostentación en bodas y celebraciones imperiales, que quedan para la historia". En la defensa de la moción de censura, Ábalos ha dicho al presidente del Gobierno que si realmente "comprendiera" la gravedad de la situación, "yo no estaría aquí".

"Mientras las familias sufrían la crisis, otros se hacían millonarios y les hacían una amnistía fiscal" ha dicho el responsable socialista, que ha justificado la moción de censura en la "lógica indignación social".

Pregunta a Ciudadanos

Ábalos ha preguntado a Ciudadanos si acaso va colaborar con la corrupción del PP, "encubrir todo esto" y compartir con el Gobierno la asunción de responsabilidades.

En la defensa de la moción de censura, Ábalos ha dicho al PP que es "comprensible" sobrevivir y defenderse, pero al resto de grupos políticos les ha preguntado si acaso van a "colaborar" con la impunidad.

"Si esta Cámara no reacciona, qué vamos a decir cuando vengan el resto sentencias, las comentamos o las dejamos pasar" ha dicho el responsable socialista, que ha considerado que esto sería "una vergüenza". "No podemos normalizar la corrupción, no puede ser algo inevitable" ha señalado Ábalos.