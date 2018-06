Rajoy responde a Aznar: "El centro derecha no hay que reconstruirlo"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha afirmado este miércoles que "el centro derecha no hay que reconstruirlo" porque "el partido de centro derecha es el PP", que saca más de cincuenta escaños de ventaja al siguiente, de distinto signo político.

En una entrevista en COPE recogida por Europa Press, respondía así preguntado por las declaraciones de su antecesor, José María Aznar, quien este martes se ofrecía para ayudar en para volver a "unir" el centro derecha en España.

"Creo que el centro derecha no hay que reconstruirlo. El partido de centro derecha es el PP, que tiene 137 escaños, más de 50 escaños más que el segundo, que no es de centro derecha", ha señalado Rajoy, para incidir en que los 'populares' han ganado en las tres últimas convocatorias electorales.

Aznar se ofrece a reconstruir el centro derecha. Vídeo: ATLAS | EFE

Considera no obstante que "el PP tendrá que seguir trabajando con intensidad, resolver bien ahora el problema del congreso y elegir un nuevo líder", algo para lo que descarta dar "lecciones ni instrucciones" porque no es su "papel". "Puede ocurrir que no me hagan caso o que dejen de tomarme en serio", ha comentado.

Por otra parte, Rajoy ha expresado su intención de abandonar la política de manera definitiva porque "no tiene sentido permanecer más tiempo aquí". El líder del PP ha subrayado que decidirá pronto su futuro, pero ha precisado que tras una vida política de "enorme intensidad", no tiene sentido ya permanecer en ella. Rajoy ha subrayado que hay más cosas que hacer en la vida que dedicarse a la política.

Sobre su futuro sucesor, Rajoy considera que "no tiene ningún sentido" que él "entre en eso" porque "será el que digan los militantes del PP. Tampoco ha querido posicionarse sobre si es mejor o no que de ese congreso extraordinario salga una única candidatura: "No voy a entrar en esas cosas".

"Lo importante es que del congreso el partido salga unido, es fundamental. El partido ha mantenido la unidad todos estos años en circunstancias enormemente difíciles y complicadas. Si se mantiene la unidad, las cosas van a ir bien. Lo demás a mi ya no me corresponde decidirlo", ha sentenciado.

En cualquier caso, mantendrá lealtad a la persona que resulte elegida por el partido. "Dije que yo estaré a la orden del presidente de mi partido, seré un simple militante de base, no tendré actividad política pero mi conciencia y mis 40 años de pertenencia al PP me exigen ser leal y seré leal", ha añadido.