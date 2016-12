'Metro al Civil', por Armando Bañares Muñoz

Ahora que parece que se van a reunir el alcalde y la Junta por este asunto, yo me pregunto, ¿tan difícil es llegar a un acuerdo? Teniendo en cuenta que si consideramos que está previsto un recorrido en superficie de 1.100 metros y que eso estropearía todo el tráfico de la zona, ahora fluido pero que es necesario llegar al Civil, ¿por qué no se hace soterrado ese tramo recto evitando las pendientes y teniendo en cuenta que se ahorra toda la estructura de superficie más las rampas de subida y bajada? Con ello, además, se evitarían las posibles sanciones europeas al cumplirse lo firmado.

'Málaga de acuerdo con la infanta', por Alejandra Brea Romero

No me choca, sino que deseo lo mismo que la infanta Cristina: que –cuando haya sentencia y tenga que cumplirla– ejecute lo que ahora afirma tiene mucha ganas de hacer: «No volver a pisar este país». Por supuesto, es lo que procuran hacer todos los estigmatizados como ella por sus hechos, no sólo los ya juzgados, sino por su descarada burla al juez que le interrogaba y por sus «soberanos» desplantes, como el que comentamos. Cuanto antes nos libremos de ella que, aún habiendo nacido aquí, tuvo una educación que le hacía sentirse por encima de nosotros, mucho mejor.