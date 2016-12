La sanidad pública, vaya caos

La sanidad pública es una vergüenza. Leo que las matronas del Clínico registran hasta cien escritos por falta de recursos. Cuando no dejan de decirnos que España es un país de viejos, resulta que no se ponen los medios necesarios para ayudar a los nacimientos. No hay derecho a que se juegue así con la vida de las personas, de una mujer embarazada y menos aún con la de un bebé. Y no debemos olvidarnos de que la Seguridad Social no es gratis, la pagamos entre todos.

Aunque Cristina Cifuentes vaya diciendo que ella es la que nos la paga. Eso sí, claro, los ricos no tienen problema: se van a las clínicas privadas. Los demás, es otra historia. Lo dicho: es una vergüenza. Son cosas como ésta las que le indignan a una ciudadana como yo, que no entiende que la mayoría de la gente siga votando a los mismos partidos.

Consuelo Gómez Labajo. Málaga