Trump, kamikaze total, por Pablo Osés Azcona

Se nos viene encima el tornado Trump y parece que, resignada, la humanidad se prepara para aguantarlo. Como si Trump fuera un tornado que hay que aguantar. Ya pasará, pensamos, y arreglaremos lo que haya arrasado. Como siempre se hace después de un tornado. Eso debieron pensar los dinosaurios hace 65 millones de años. Y desaparecieron. Estoy convencido de que se puede evitar que Trump se nos venga encima. No es un tornado, aunque si mucho más dañino. Es el resultado de una pésima elección de un pésimo sistema electoral. sistema debe rectificar como cuando rectificamos y no conducimos si superamos la tasa de alcoholemia. Borrachos han designado a Trump. Sobrios ahora deben rectificar los muchos que ya están arrepentidos. El resto del mundo no podemos tolerar a ese kamikaze global que viene en sentido contrario con máxima violencia destructiva. Protestemos, gritemos. No podemos llamar a la policía, porque no la hay a nivel mundial. De ninguna manera podemos dejar que nos atropelle a todos. Nunca ha pasado una barbaridad tan global, pero ahora está pasando. Ahora es distinto y hay pues que actuar distinto. Gobiernos espabilad. Ciudadanos espabilemos a los gobiernos.