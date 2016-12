SOY ALCOHÓLICO

Y precisamente son éstas las fechas propicias para escribir sobre este tema, tan espinoso en algunos casos. Puedo decir que soy alcohólico, y habrá quienes se asusten que una persona pueda hacerlo público. A ver, alcohólico no es quien bebe mucho, que también, sino es quien, incluso para tapear, comer o cenar, suele decir «es que con el vino me sienta mejor la comida» o «de fiesta lo paso mejor», falso. Esas personas esconden su alcoholismo, tras la máscara de la hipocresía. Ser alcohólico, aparte los hipócritas, es tener una adicción a éstas bebidas, que pasando el tiempo, baja el grado de tolerabilidad, y por ende, se adelantan los efectos, sea se emborracha antes. Y alcohólico se es siempre, desde que se haya empezado, o sea, yo soy alcohólico, aunque tan sólo soy yo quien puede controlar seguir o no bebiendo. Estuve 26 años sin oler una copa, después bajé la guardia, y con las excusas como «sólo es una, o sólo es hoy», empecé otra vez poquito a poco, hasta que un día me puse ¡hasta las trancas!. En ésa confianza que nos viene con lo del control. Actualmente, llevo más de 12 años, con algunos guiños de una caña, pero sólo una. Y se acabó, que no merece la pena perder la vida a cambio de una copa. Me gustaría que esto que escribo, lo leyera gente joven, y sobre todo porque cuando jóvenes, todos controlamos hasta el día que dejamos de hacerlo. Nadie controla, y no soy como la imbecilidad que me dijo una mujer moderna: «Es usted abstinente». «No, yo soy alcohólico», respondí.

Y la pulla, lo malo de todo esto, no es sólo uno mismo, sino que además tenemos el si no de tener una sanidad, que da metadona a otros drogadictos, pero no pone remedio a éste y al tabaquismo, así que las drogas permitidas no tienen cobertura sanitaria, pero las no permitidas son cubiertas, quizáscon los impuestos del alcohol y tabaco. Beban y hagan de su capa un sayo, pero recuerden que todo pasa factura, que si lo hacen sea sin tener que manejar vehículos, y sin dar más trabajo a los abnegados servicios de Urgencias.

Feliz 2017

Gustavo García-Valdecasas Cano

Málaga