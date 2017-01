Perdone las molestias

Hay una serie de organizaciones, incluso estatales, a las que me atrevo a solicitar por su medio una pequeña mejora. Les telefoneas y, después de identificarse, auto alabarse y decir que quizá te van a gravar «para mejorar el servicio», terminan por darte un portazo «educado» afirmando que no te van a atender porque «todos nuestros operadores están ocupados», incluso en esta época con millones de parados. En vez de terminar con un «perdone las molestias», no podrían terminar con algunas de ellas, empezando por decírtelo o, mejor, no haciéndote perder el tiempo y la llamada, dejando descolgado el teléfono si realmente no los tienen todos ocupado contestando como debieran hacer?

M.S. Capdevila

Torremolinos