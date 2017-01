Carta de un bombero al alcalde de Málaga

Señor alcalde Paco de La Torre el otro día publicó en Twitter que no sabía usted si ponernos a 8h o a 12h (supongo para que trabajemos más o para desviar la atención de todas las carencias que tenemos en nuestro servicio desde hace años)... Yo le voy a explicar por ejemplo la noche que ayer viví en mi guardia de 24h en Martiricos por si no lo sabe: a eso de las 12 de la noche sonó el timbre porque un trailer se estrelló contra la Aduana tras perder el control desafortunadamente, sepa usted que lejos de estar descansando o jugando al parchís, los BOMBEROS de Málaga fueron los primeros en auxiliar al conductor, el cuál nos dio muestras como pudo de su agradecimiento, y además dejamos la zona dañada de la avenida en condiciones para que no se provocara otra desgracia.

Un rato después, a eso de las 4 de la mañana, sepa usted que volvió a sonar el timbre y fuimos a extinguir un incendio en un garaje subterráneo de un bloque de pisos del barrio del Molinillo. Señor alcalde, de nuevo no pudimos jugar al parchís, y acudimos rápidamente a un lugar con nula visibilidad, atmósfera irrespirable y miles de calorías. Sepa usted señor alcalde que debido al inmenso calor que allí había se derritieron las tuberías, y mientras rastreábamos a tientas cada centímetro de aquel garaje en busca de alguna posible persona, del techo nos caía agua y también mierda de los bajantes, pero señor alcalde, es nuestro trabajo, el cual amamos a muerte, y por el cual luchamos, porque el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga tiene muchos años de historia y ni usted ni ningún dirigente va a tirar la dignidad de nuestro escudo por el suelo. Por esto señor alcalde, le pido reconsidere su postura de no atender nuestras peticiones, no se escude en que por nuestra buena voluntad y nuestra vocación sin medida no vamos a meterle las cabras en el corral como hicieron otros colectivos no hace mucho. Luchamos por la dignidad de nuestro oficio (el mejor del mundo) y por la seguridad de usted, de nosotros y de Málaga. Tenga consideración, nosotros vamos a seguir luchando y cuando nos toca como le acabo de explicar... trabajando un poquillo.

Un saludo.