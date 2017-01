Ante la corrupción, tolerancia cero

Normalmente, en las empresas cuando un trabajador no rinde lo suficiente, tiene mal comportamiento, o no cumple con sus tareas ese trabajador es reprendido o despedido. Sin embargo no todos los trabajadores sufren esas consecuencias. La clase política española se ha ido curtiendo con el paso de los años adquiriendo cierta posición dominante ante los demás, nuestros políticos no tienen miedo a la gente, ni a ser castigados por las urnas, ni tampoco tienen miedo a la justicia, la cual podría bien estar representada por un caracol en vez de por la diosa griega Dice. Este libre albedrío de nuestra clase política ha creado un escenario donde es casi imposible que aquellos que son culpables de crímenes o estafas admitan su responsabilidad. Buen ejemplo de esto serían las represalias inexistentes hacia el responsable del accidente del Yak-42 o los muchísimos casos de corrupción abiertos que tiene este país actualmente. Si un pobre va a la cárcel por robar o matar, un político que mata o roba también ha de hacerlo

Cristina Castro

Málaga



Cine español y americano

Hemos visto durante las pasadas fiestas navideñas la cantidad de películas que las televisiones han programado, con historias familiares que te enganchan desde el primer momento, cargadas de sentimientos y situaciones difíciles pero que, al final, se resuelven como el mejor regalo de Navidad. Estas películas, todas ellas de origen americano, en las que cuidan muy bien cada detalle y además con un bajísimo coste de producción, saben captar el interés del espectador. En cambio no se ven películas de este tipo hechas en España. No es una crítica a nuestro cine pero los directores y promotores deberían tener en cuenta los gustos de la gente, ya que el público es quien manda y al final quien elige.

Federico Barbero

Málaga