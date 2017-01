Paella con chorizo y tradiciones

Hace tan solo unos meses la popular receta de la Paella de Jamie Oliver consiguió unir a los españoles en una misma idea: la paella no lleva chorizo. La paella con chorizo de este famoso chef ingles consiguió ofender a sus fans internacionalmente, sin embargo no es el primero que añade ingredientes pintorescos a la paella. Hace no tanto tiempo otro chef ingles, Gordon Ramsay, añadió vino de jerez, chorizo y chili a lo que él denominaba paella. Las tradiciones, ya sean culinarias, o de cualquier otro tipo son la esencia de el país que las origina, son lo que le da apellidos y cultura. Y mientras que en estas tradiciones nadie salga perjudicado, deberían de ser respetadas. En un mundo en el que cada vez hay mas cosas que nos separan, como la política, el fútbol, o las guerras del pasado, es bonito recordar que también hay cosas que nos unen, aunque esas cosas sean el miedo a encontrarnos chorizo en la paella cuando la pedimos en el extranjero.

Cristina Castro

Málaga

Viva Andalucía

Las principales capitales andaluzas han salido masivamente a la calle, más de cien mil personas, en defensa de su salud y de su misma vida. Incluso en Sevilla, la más poblada pero donde más presiona su gobierno, no se había visto nada igual desde las protestas por sus equipos de fútbol. Ante este hecho, Susana Díaz no ha podido sino expresar su respeto por la protesta, que ayer calificaba de manipulada, falsa, cuando ella es la que primero agravó la situación sanitaria, preocupada por su ambición nacional, y después montó un falso acuerdo politiquero con distintas organizaciones, que hoy ya reconocen que Susana no sana. Viva Andalucía, -en el sentido más fuerte, físico, de la palabra, por el que lucha- y por el ejemplo que ha dado de defensa del más fundamental de los derechos humanos.

Martín Sagrera

Málaga