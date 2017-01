No me voy a esconder, mi relación con la Fundación Ciudadana del Carnaval es muy cercana, tanto que he estado unos meses colaborando en tareas de comunicación, pero que esto no te lleve a pensar que lo que escribo es un publirreportaje. Ni mucho menos.

Este martes se ha presentado en el Ayuntamiento la Fiesta en una rueda de prensa en la que Acejo, como presidente del Carnaval, ha dado una serie de datos y fechas a tener en cuenta. Pero eso ya irá llegando. Lo importante está en la escena: Teresa Porras, en su papel de concejal de Fiestas, Acejo y Juan Cassá, el portavoz de Ciudadanos, han dado el pistoletazo de salida al Carnaval 2017, que empieza este sábado sus previas en los barrios.

A Porras no se le puede negar que ha conseguido fortalecer a la fiesta, igual que a Cassá hay que alabarle que haya sabido leer el Carnaval en clave de futuro: una fiesta con un presente sólido y un futuro exponencialmente mejor: turismo, imagen€ Si el Carnaval de Málaga no existiese, la ciudad tendría un vacío de eventos en esos meses del calendario. Hay una fiesta que seguir construyendo.

Como carnavalero, a Cassá sólo se le puede aplaudir por haber dado el paso al frente para que el Carnaval tenga el respaldo definitivo por parte del Ayuntamiento.

Ahora sólo falta que Sichar y sus compañeros en Diputación sepan hacer la misma lectura: el Carnaval de Málaga es el de la provincia. Sólo hay que ver los datos de los grupos y de dónde vienen. Sólo hay que salir a la calle y preguntar de qué pueblo es cada agrupación. Sólo hay que ir el sábado 18 a la plaza de la Constitución a escuchar el pregón del alhaurino Dede Cortés.

¿Qué más necesita la Diputación para dar el paso? ¡Vámonos, que esto va sonando mejor!