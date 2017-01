Los expertos no se ponen de acuerdo. Los criterios zoológicos para definir una nueva especie animal son complejos. Algunos paleontólogos creen que las diferencias morfológicas y funcionales que presenta Aless Gibaja respecto del homo sapiens actual, aunque llamativas y muy significativas, no marcan un punto tajante de ruptura con nuestra especie que justifique la proclamación del hallazgo de una nueva especie de homínido. Otros especialistas, por el contrario, no dudan en asegurar que, tras decenas de miles de años en donde el homo sapiens ha sido la única especie de homínido pobladora del planeta, un nuevo tipo de ser humano comparte la Tierra a partir de ahora con nosotros. Ya se le ha puesto nombre: homo gibajiensis. La polémica discute hasta qué punto las novedades zoológicas de Aless Gibaja suponen un avance adaptativo respecto del homo sapiens o un retroceso degenerativo. Precisamente los que niegan que estemos ante una nueva especie de hombre se apoyan en que los profundos déficits intelectuales, el carácter arcaico de su uso del lenguaje y la torpeza de su desarrollo social no encajarían con el progreso evolutivo; su escaso éxito reproductivo dificultaría su consolidación como especie. Sin embargo, en el bando contrario se acusa a los primeros de no entender que esas peculiaridades cognitivas, conductuales y sociales sí son verdaderamente adaptativas hoy en día; son las nuevas estrategias de supervivencia óptimas en una sociedad como la actual, y el homo gibajiensis será sólo el primero de una lista de nuevos homínidos, en la que algunos paleontólogos ya incluyen al homo trumpensis y al homo marhuendensis. Unos y otros, por uno u otro motivo, no se pierden a Aless Gibaja en «GH VIP». Toman nota de todos sus movimientos. Estudian sus rituales de apareamiento, sus pautas alimenticias, sus conductas de acicalamiento. No estamos ante una polémica trivial. El homo sapiens acabó en su día con el homo neanderthalensis, y nuestra especie no está libre de ser exterminada en el futuro por nuevos homínidos que aparezcan inesperadamente en nuestro entorno.