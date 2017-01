Por dentro y por fuera

Cómo lo ven

Brexit parlamentario y Trump inicia su proteccionismo

The New York Times destacaba el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido, en el sentido de que las conversaciones sobre el Brexit (que debe pilotar la primera ministra británica, Theresa May) deben contar con la aprobación del Parlamento de las islas. Pese a la resolución, la mayoría de observadores ven improbable que los legisladores se opongan a activar el artículo 50 de los tratados europeos y empezar la negociación, tal como prometió May.

Tras tomar posesión como nuevo presidente de EE UU, Clarín apuntaba que Donald Trump se muestra decidido a impulsar su agenda proteccionista; la incógnita radica en saber hasta dónde llegará. Quiere renegociar de inmediato el Tratado de Libre Comercio, vigente desde los años 90 con Canadá y México, por entender que la entrada de productos baratos procedentes de estos y otros países (como China) daña gravemente el empleo industrial estadounidense.



Cómo nos ven

Solo los mayores mejoraron y buscando turismo gay

Bloomberg reseñaba un estudio elaborado por el Banco de España donde, tal y como había sucedido tras 2008 en Gran Bretaña o en Alemania, también los mayores de 65 años fueron los únicos que mejoraron sus ingresos durante dicho período. En cambio, las finanzas familiares de las familias trabajadoras sufrieron un notable deterioro (del 22%, de media) en la fase más aguda de la crisis, comprendida entre 2011 y 2014.

France Press señalaba que, dada la alta dependencia española de los ingresos procedentes del turismo, la reciente feria Fitur dedicó un amplio espacio a viajeros de la comunidad gay (en general, con un alto poder adquisitivo, claramente superior a la media de visitantes del país). España tiene la ventaja añadida de ser considerada un destino gay-friendly, desde que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero legalizó, en 2005, el matrimonio homosexual.

Qué se cuece

El Post apuesta por millennials y el salto de las redes sociales

Media-tics resaltaba el nuevo producto que pretende lanzar The Washington Post: The Lily, una plataforma muy visual dirigida a mujeres millennials (un público hasta ahora esquivo, para el rotativo). El producto, que empezará a funcionar ya en redes sociales (como Twitter o Instagram), pretende combinar contenido inteligente con efectos visuales sorprendentes, que informen y entretengan? y atraer, así, a un público fiel que se acabe familiarizando con la marca.

Pew Research ha elaborado un estudio sobre el uso de las redes sociales por parte de los ciudadanos estadounidenses, destacando el importante salto en su empleo: mientras, en 2005, solo recurrían a dichas redes un 5% de norteamericanos, ahora las usan casi un 70% de los mismos. Resalta a Facebook, como red más empleada y transversal; en cambio, mientras las mujeres acuden más a Instagram, los hombres hacen lo propio con LinkedIn.