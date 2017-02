Doña Selectividad posmoderna

Se me paran los pulsos al leer las disposiciones del Boletín Oficial del Estado que regulan la antigua PAU, hoy posmoderna PAU, a la que llamarán EBAU o tal vez EVAU, que en esto de cambiar nombres son los legisladores la pera limonera, unos titanes. Me he quedado con la copla de algunas expresiones. Por ejemplo, "contextualizar en entornos". Dice el BOE: "Preferentemente, las pruebas se contextualizarán en entornos próximos a la vida del alumnado: situaciones personales, familiares, escolares y sociales, además de entornos científicos y humanísticos". A partir de ahora un servidor va a "contextualizar en entornos" que es un primor. He puesto un cartel a la puerta de mi estudio que reza así: "No molesten. Estoy contextualizando en entornos". Y mi tarjeta de visita ya dice: "Francisco García Pérez / Contextualizador en entornos".

Ahora, cojan ustedes aliento. Tengan a mano un complejo vitamínico, algo de jamón y una bebida isotónica. ¿Está? Ya pueden leer lo que sigue: "Las matrices de especificaciones establecen la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables asociados a cada uno de los bloques de contenidos, que darán cuerpo al proceso de evaluación. Así mismo, indican el peso o porcentaje orientativo que corresponde a cada uno de los bloques de contenidos". No, no es un trabalenguas. No, no está escrito por alguien aquejado de severos trastornos de lenguaje o galopante demencia. No, no es una traducción automática de google. Es un párrafo del BOE, 23 de diciembre de 2016, que define las características, el diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad.

De modo que padres, madres, alumnado y público en general deben saber -para desentrañar ese disparate idiomático cuyos efectos habrán de sufrir en forma de calificaciones importantísimas para elegir carrera- lo que es una matriz de especificaciones. También, lo que es la concreción de los estándares, la concreción de los estándares de aprendizaje, la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables y la concreción de los estándares de aprendizaje evaluables asociados. Han de dilucidar si el misterioso relativo "que" se refiere a "bloques de contenidos" o a alguna palabra o sintagma anterior. Tienen que desentrañar el significado de "dar cuerpo", que puede ser "espesar lo que está claro o demasiado líquido" o "realizar algo que se ha pensado antes" o, Dios no lo permita, tratarse de una confusión por "dar de cuerpo", o sea, "defecar". No ignorarán qué es el peso o porcentaje ni tampoco qué es el peso o porcentaje orientativo. En fin, que los neopostpedagogos están desatados, que ya nos han metido hasta en el BOE su chauchau palabrístico, que dicen lo de siempre pero con las nuevas palabras de la tribu que les permiten organizar cursos, cursillos y cursazos para propagarlas y que la educación de los chavales siga como siempre (mal) aparentando que ha mejorado la leche.

Y es que no conoce límites su insensatez palabrística: "Al menos el 70% de la calificación de cada prueba deberá obtenerse evaluando estándares de aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente". Con lo cual, el profesor informará así: "Su hijo anda muy mal en los estándares de aprendizaje que hemos seleccionado entre los definidos en la matriz de especificaciones de Lengua". Ojo, hay que andarse con cuidado, que la gente está muy nerviosa y algo encabronada por lo general, que luego pasa lo que pasa. Y siguen: "Las administraciones educativas podrán administrar cuestionarios de contexto". Me parece muy bien que las administraciones administren, ole. Pero, repito, hay que andarse con cuidado, que la gente está muy nerviosa y algo encabronada por lo general, que luego pasa lo que pasa cuando papá y mamá tienen que escuchar a la tutora decirles: "A su hija, la administración educativa le administró varios cuestionarios de contexto". Precaución, amigo profesor.

Lo digo en serio: ¿por qué no aprenden español los que legislan en español?