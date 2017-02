Eescudos y bandera anticonstitucionales, por José María Grandas Menénde

En un diario madrileño se comenta que «muchos socios andan descontentos por la exclusión de la cruz del escudo del Real Madrid» en ropa vendida en el Golfo Pérsico. ¿Es que hace falta ser cristiano, si no Cristiano, para ser madridista? Dentro de la misma España, un sector de la policía ha reclamado suprimirla de su distintivo. El problema de fondo, por supuesto, es la radical incoherencia, la inconstitucionalidad de ese apéndice de la actual Corona de España y por tanto la de la misma bandera que la reproduce, dado que nuestra Constitución declara a España como Estado aconfesional y no hace falta ser cristiano para ser español. Esto exige –pero aquí vemos que no se respeta ni la Ley de leyes cuando conviene a algunos–a suprimir ese signo, como una media luna o estrella de David, aunque todos o ninguno tuvieran esas creencias. En nuestro caso urge más si cabe –que no– esa medida, dada la acelerada pluralidad de las distintas creencias en España, e incluso la ausencia de ellas, dado que más de una cuarta parte de la población se declara ya atea.