Circular en moto por Málaga

Reconozco que está bonito el centro, da gusto pasear por sus calles peatonales. Pero una ciudad no es solo sus calles céntricas. Son muchas las calles por las que diariamente circulamos, y los que lo hacemos en moto o escúter nos jugamos en muchas de ellas el tipo (los riñones y la espalda ya los perdimos). Hay calles con socavones dignos de ciudades tercermundistas, registros o tapas de alcantarillas con desniveles bajo el asfalto de casi una cuarta y parches y remiendos por doquier.

Entiendo que en el asiento trasero de un coche oficial esto se note poco, pero para los malagueños que lo hacemos sobre dos ruedas (hay 90.000 motos matriculadas en la ciudad), supone un riesgo que el pago de nuestros impuestos debería evitar. No me vale la excusa de las obras del metro. La Avda. M. Agustín Heredia desde el Puente del Carmen hacia el Este es un patatal, y no hay obras del metro.

Jerónimo Lozano García. Málaga